Пожилая женщина попала под груду снега, упавшего с крыши

Во вторник районному полицейскому Пярнумаа позвонил человек, который рассказал о случившемся с его знакомой пожилой женщиной. На нее с крыши ее собственного дома упал сугроб, и прошло несколько часов, прежде чем ей удалось выбраться и заползти домой.

Полицейский отправился на место с проверкой и обнаружил, что с крыши действительно упало много снега, а в сугробе видны человеческие следы. Он попытался выяснить, все ли в порядке с дамой, но, поскольку дверь ему никто не открыл, заподозрил худшее.

Полицейский вызвал скорую помощь и спасателей, вместе они вошли в дом: в постели в одежде, которая в течение нескольких дней так и не высохла, лежала женщина, которой медики оказали первую помощь.

За уборку снега отвечают собственники домов и квартирные товарищества. Глава юридического отдела Союза квартирных товариществ Урмас Марди заметил, что к уборке сосулек и борьбе с гололедом халатно относятся и владельцы квартир и несознательные товарищества. «Хуже всего, что небрежность ответственного в какой-то момент может стоить кому-то жизни», - предупреждает он. Марди подчеркивает, что ситуация серьезна, и случаи, связанные с падением снега и льда с крыш и гололедом, уже доходили до суда. Суммы, которые придется выплатить жертвам, велики.

«Перед некоторыми домами обледеневшее место огорожено лентой, но огораживание не освобождает собственника дома от ответственности в случае несчастья и от обязанности ухаживать за крышей», - сказал Марди.

Вступивший в прошлом году в силу Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе ввел еще одно важное новшество: на всех собственников квартир распространяется единая ответственность. «Например, в случае несчастья, произошедшего из-за заснеженного и скользкого тротуара или упавшей с крыши сосульки, отвечает квартирное товарищество, т.е. все собственники квартир», - пояснил глава юридического отдела.

Ранее потерпевший из-за сосульки мог предъявить иск только одному владельцу квартиры, которому потом приходилось предъявлять требование возврата остальным владельцам квартир. Так владелец квартиры оказывался в ситуации, когда ему приходилось удовлетворять требование, величина которого превышала стоимость всего его имущества. Если добровольно требование не выполнялось, чтобы предъявить в свою очередь иск другим собственникам, ему приходилось подавать в суд.

Новый закон предусматривает солидарную ответственность, теперь иск необходимо подавать против квартирного товарищества.

Марди обратил внимание на тот факт, что собственник квартиры имеет право осуществлять действия для сохранения объекта со-собственности без согласия остальных владельцев квартир и товарищества, а затем требовать от товарищества компенсации ущерба.