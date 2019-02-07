На горсобрание подадут в суд за сокращение финансирования ЛГБТИ-кинофестиваля

В связи с сокращением финансирования ЛГБТИ-кинофестиваля Festheart организатор фестиваля НКО SevenBow подаст в суд на горсобрание Раквере.
Эстонский центр по правам человека с организатором Festheart НКО SevenBow и адвокатским бюро Hedman Partners считают решение горсобрания несправедливым и намерены обжаловать его через суд.
В соответствии с утвержденным горсобранием Раквере порядком НКО Sevenbow подало городу Раквере ходатайство о поддержке в проведении фестиваля Festheart 2019. Комиссия по культуре рассмотрела все ходатайства и решила, что ходатайство НКО является разумным, а запланированные действия заслуживают поддержки, но несмотря на это горсобрание решило сократить поддержку для НКО на 80 процентов по сравнению с предложением комиссии. Все остальные пособия были утверждены в соответствии с действующим порядком и предложением комиссии по культуре.
В суде еще не завершилась тяжба между теми же сторонами по произошедшему в прошлом году случаю того же рода.
«Политики вновь вмешиваются в финансирование культуры в соответствии со своими предубеждениями и копируют авторитарного восточного соседа», - сказал представитель SevenBow Кейо Соомельт.
Руководитель Эстонского центра по правам человека Кари Кяспер сказал, что для центра важны не только судьба этого фестиваля, но и то, чтобы власти на государственном и местном уровне распределяли средства в соответствии с пользой для местной культурной жизни, а не личными предубеждениями.