На горсобрание подадут в суд за сокращение финансирования ЛГБТИ-кинофестиваля

Эстонский центр по правам человека с организатором Festheart НКО SevenBow и адвокатским бюро Hedman Partners считают решение горсобрания несправедливым и намерены обжаловать его через суд.

В соответствии с утвержденным горсобранием Раквере порядком НКО Sevenbow подало городу Раквере ходатайство о поддержке в проведении фестиваля Festheart 2019. Комиссия по культуре рассмотрела все ходатайства и решила, что ходатайство НКО является разумным, а запланированные действия заслуживают поддержки, но несмотря на это горсобрание решило сократить поддержку для НКО на 80 процентов по сравнению с предложением комиссии. Все остальные пособия были утверждены в соответствии с действующим порядком и предложением комиссии по культуре.

В суде еще не завершилась тяжба между теми же сторонами по произошедшему в прошлом году случаю того же рода.

«Политики вновь вмешиваются в финансирование культуры в соответствии со своими предубеждениями и копируют авторитарного восточного соседа», - сказал представитель SevenBow Кейо Соомельт.