Канадский мороз может сорвать этап Кубка мира по биатлону

«Это предварительное расписание, которое может в дальнейшем измениться в зависимости от температуры в ближайшие дни», – прокомментировал рейс-директор IBU Борут Нунар.

Температура воздуха в Кэнморе на выходных может опуститься до минус 30 градусов. IBU запрещает проведение гонок при температуре ниже минус 20 градусов.

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о морозах в Кэнморе, где завтра стартует 7-й этап Кубка мира.

«Мне тоже холодно тут, все-таки минус 20 градусов, но старюсь справляться с непривычными ощущениями, улыбаться больше.