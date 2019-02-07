Канадский мороз может сорвать этап Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил проведение масс-стартов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Вместо них будут проведены спринтерские гонки.
«Это предварительное расписание, которое может в дальнейшем измениться в зависимости от температуры в ближайшие дни», – прокомментировал рейс-директор IBU Борут Нунар.
Температура воздуха в Кэнморе на выходных может опуститься до минус 30 градусов. IBU запрещает проведение гонок при температуре ниже минус 20 градусов.
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о морозах в Кэнморе, где завтра стартует 7-й этап Кубка мира.
«Мне тоже холодно тут, все-таки минус 20 градусов, но старюсь справляться с непривычными ощущениями, улыбаться больше.
Ни один спортсмен не скажет, что ему комфортно при такой температуре, на спусках вообще промерзают тело, щеки и нос, а о стрельбище даже говорить не приходится», - сказала Кузьмина в эфире телеканала «Матч ТВ».