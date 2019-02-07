Чт, 7.02.2019
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Канадский мороз может сорвать этап Кубка мира по биатлону

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Anastasija Kuzmina.

ФОТО: Kerstin Joensson / AP / Scanpix

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил проведение масс-стартов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Вместо них будут проведены спринтерские гонки. 

«Это предварительное расписание, которое может в дальнейшем измениться в зависимости от температуры в ближайшие дни», – прокомментировал рейс-директор IBU Борут Нунар. 

Температура воздуха в Кэнморе на выходных может опуститься до минус 30 градусов. IBU запрещает проведение гонок при температуре ниже минус 20 градусов. 

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о морозах в Кэнморе, где завтра стартует 7-й этап Кубка мира.

«Мне тоже холодно тут, все-таки минус 20 градусов, но старюсь справляться с непривычными ощущениями, улыбаться больше.

Ни один спортсмен не скажет, что ему комфортно при такой температуре, на спусках вообще промерзают тело, щеки и нос, а о стрельбище даже говорить не приходится», - сказала Кузьмина в эфире телеканала «Матч ТВ».

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