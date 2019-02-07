Фото: в Каламая предлагают купить симпатичную квартирку

В Каламая сейчас достаточно двухъярусных квартир, и о многих мы рассказывали, но в основном увеличение площади таких квартир происходило за счет подвальных помещений, где располагались спальни, бани и каминные залы. А эта квартира находится на втором и третьем этажах реновированного дома, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

На нижнем этаже квартиры - гостиная и кухня, туалет, ванная и чулан, в котором размещены стиральная машина, газовый котел, полки и ящики для хозяйственных нужд. Наверху - две спальни и вместительный стенной шкаф.

ФОТО: city24.ee

Квартира со вкусом реновирована. Полы деревянные, на нижнем этаже - лакированные, на верхнем - крашеные. На кухне белая мебель с интегрированной техникой: холодильником, посудомоечной машиной и плитой с духовкой. Окна квартиры выходят во двор.

ФОТО: city24.ee