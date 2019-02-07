Чт, 7.02.2019
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Уязвимость в macOS позволяет красть чужие аккаунты

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Новый MacBook Air.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Буквально в начале января Apple тонко подшутила над безопасностью Android-смартфонов, а спустя месяц в одном из сервисов «яблочной» компании была обнаружена серьезная уязвимость.

Речь идет о возможности получить доступ к паролям и учетным данным на компьютерах Mac без прав администратора или суперпользователя, пишет 4pda.ru.

Уязвимость была обнаружена специалистом по безопасности Линусом Хенце, который отказался делиться подробностями с Apple в знак протеста. Он недоволен тем, что программа вознаграждения за поиск уязвимостей распространяется только на iOS, а не на macOS. Именно в десктопной операционной системе и была обнаружена ошибка, позволяющая получить доступ к чужим данным.

На компьютерах с операционной системой macOS Mojave пользователям доступно приложение Keychain Access, в котором хранятся пароли и учетные данные от разных сервисов и сайтов. Для их просмотра нужно ввести код безопасности, но Линус Хенце обнаружил способ обойти ограничение. Он создал программу, способную «вытянуть» все данные из Keychain Access без ввода кода, а также прав администратора или суперпользователя.

Важно отметить, что уязвимость затрагивает лишь стандартное приложение KeyChain, тогда как на iCloud KeyChain она не распространяется. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

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