Уязвимость в macOS позволяет красть чужие аккаунты

Речь идет о возможности получить доступ к паролям и учетным данным на компьютерах Mac без прав администратора или суперпользователя, пишет 4pda.ru.

Уязвимость была обнаружена специалистом по безопасности Линусом Хенце, который отказался делиться подробностями с Apple в знак протеста. Он недоволен тем, что программа вознаграждения за поиск уязвимостей распространяется только на iOS, а не на macOS. Именно в десктопной операционной системе и была обнаружена ошибка, позволяющая получить доступ к чужим данным.

На компьютерах с операционной системой macOS Mojave пользователям доступно приложение Keychain Access, в котором хранятся пароли и учетные данные от разных сервисов и сайтов. Для их просмотра нужно ввести код безопасности, но Линус Хенце обнаружил способ обойти ограничение. Он создал программу, способную «вытянуть» все данные из Keychain Access без ввода кода, а также прав администратора или суперпользователя.