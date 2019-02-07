Чт, 7.02.2019
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1981-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1981-й

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Горхолл

ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Наступил 1981 год. И, конечно же, главным архитектурно-строительным событием этого года названо культовое здание Таллинна советской поры - Горхолл.

Проект: Райне Карп, Рийна Алтмяэ, 1975. Конструктор: Юло Кудду. Строительство: Таллиннский стройтрест, 1975-1981.

Состоящий из концертного зала на 4200 мест и рассчитанной на 3000 зрителей ледовой арены Горхолл является одним из самых заметных зданий, построенных к Олимпиаде. Кстати, ледовый холл к этому времени достроен так и не был. 

ФОТО: In Nomine

Построенное на оси отеля "Виру" низкое, напоминающее ступенчатую пирамиду здание было задумано для восстановления связи города с морем, которая на территории всей центральной части города была нарушена из-за военных и промышленных объектов. Малая высотность здания была обусловлена желанием не закрывать со стороны моря вид на Старый город. В 1997 году Горхолл был внесен в список государственных памятников культуры. В течение последних десяти лет лучший концертный зал города не используется и ждет того времени, когда какой-либо из многочисленных реставрационных планов наконец-то будет претворен в жизнь.       

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