Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1981-й

Состоящий из концертного зала на 4200 мест и рассчитанной на 3000 зрителей ледовой арены Горхолл является одним из самых заметных зданий, построенных к Олимпиаде. Кстати, ледовый холл к этому времени достроен так и не был.

Построенное на оси отеля "Виру" низкое, напоминающее ступенчатую пирамиду здание было задумано для восстановления связи города с морем, которая на территории всей центральной части города была нарушена из-за военных и промышленных объектов. Малая высотность здания была обусловлена желанием не закрывать со стороны моря вид на Старый город. В 1997 году Горхолл был внесен в список государственных памятников культуры. В течение последних десяти лет лучший концертный зал города не используется и ждет того времени, когда какой-либо из многочисленных реставрационных планов наконец-то будет претворен в жизнь.