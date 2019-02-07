Вылетевший из Швеции самолет экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

По данным газеты Expressen, самолет со 169 пассажирами на борту вылетел из Арланды в 9.45 (10.45 по Эстонии) и взял курс на Ниццу.

В 10.09 по местному времени поступил звонок с предупреждением о бомбе, после чего самолет вернулся в Арланду, сообщил представитель Шведского морского и воздушного спасательного центра Йохан Бейшер.