Чт, 7.02.2019
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Вылетевший из Швеции самолет экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

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Самолеты Norwegian.

ФОТО: TT NEWS AGENCY / REUTERS / Scanpix

Экипажу самолета авиакомпании Norwegian сделали предупреждение о бомбе на борту, самолет был вынужден вернуться в аэропорт Стокгольм-Арланда, передают шведские СМИ.

По данным газеты Expressen, самолет со 169 пассажирами на борту вылетел из Арланды в 9.45 (10.45 по Эстонии) и взял курс на Ниццу.

В 10.09 по местному времени поступил звонок с предупреждением о бомбе, после чего самолет вернулся в Арланду, сообщил представитель Шведского морского и воздушного спасательного центра Йохан Бейшер. 

По данным газеты Aftonbladet, звонок поступил из Осло.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ.

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