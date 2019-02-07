Комиссия по надзору за финансированием партий потребовала от Центристской партии вернуть 1,27 млн евро

В четверг ERJK решила, что, согласно представленным бывшим рекламным партнером Центристской партии Пааво Петтаем доказательствам и документам, Центристская партия получила более 1,2 млн евро запрещенных пожертвований.

ERJK обратилась к партии за опровергающими эту информацию доказательствами, но, по словам члена комиссии Каареля Таранда, партия таких материалов представить не смогла. Поэтому ERJK решила, что следует предъявить Центристской партии предписание вернуть 1,27 млн евро.

Центристская партия может оспорить это решение через суд в течение 30 дней после его получения.

Партия уже обращалась в суд в связи с прошлым предписанием, в котором требовалось уплатить 220 000 евро, ERJK не разрешила партии отсрочить уплату.