Чт, 7.02.2019
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  • Единственный и неповторимый: президентом УЕФА переизбран Александeр Чеферин

Единственный и неповторимый: президентом УЕФА переизбран Александeр Чеферин

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Aleksander Čeferin.

ФОТО: FABIO FRUSTACI / EPA

В Риме прошли выборы президента УЕФА в рамках 43-го Конгресса организации.

Действующий глава УЕФА Александер Чеферин был единогласно переизбран на пост президента на четырехлетний срок – до 2023 года.

51-летний словенец был единственным кандидатом на этот пост.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. До этого он работал президентом Футбольной ассоциации Словении. 

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