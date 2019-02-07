Единственный и неповторимый: президентом УЕФА переизбран Александeр Чеферин

Действующий глава УЕФА Александер Чеферин был единогласно переизбран на пост президента на четырехлетний срок – до 2023 года.

51-летний словенец был единственным кандидатом на этот пост.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. До этого он работал президентом Футбольной ассоциации Словении.