Единственный и неповторимый: президентом УЕФА переизбран Александeр Чеферин

Действующий глава УЕФА Александер Чеферин был единогласно переизбран на пост президента на четырехлетний срок – до 2023 года.
51-летний словенец был единственным кандидатом на этот пост.
Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. До этого он работал президентом Футбольной ассоциации Словении.
Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI— #UEFACongress (@UEFA) February 7, 2019