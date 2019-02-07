Экономист: Эстония слишком быстро превращается в дорогую для проживания страну

«В широком плане в этом году рост цен может оказаться не таким большим, как прежде. Однако уровень инфляции в Эстонии выше, чем в Финляндии почти на 2%. Это большой разрыв, который свидетельствует о том, что мы слишком быстро превращаемся в дорогую для проживания страну», - сказал Пальм радионовостям ERR, добавив, что это будет сдерживать развитие туризма и плохо скажется на покупательской способности населения, но выходом из ситуации может стать, например, повышение энергоэффективности жилья и усиление конкуренции на внутреннем рынке.