Чт, 7.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов
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Экономист: Эстония слишком быстро превращается в дорогую для проживания страну

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Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Индекс потребительских цен вырос в январе на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По оценке главного экономиста банка Luminor Тыну Пальма, годовая инфляция последних двух лет в Эстонии находилась на уровне 3,4%, в то время как в еврозоне этот показатель составлял 1,5% и даже меньше, передает Rus.ERR.

«В широком плане в этом году рост цен может оказаться не таким большим, как прежде. Однако уровень инфляции в Эстонии выше, чем в Финляндии почти на 2%. Это большой разрыв, который свидетельствует о том, что мы слишком быстро превращаемся в дорогую для проживания страну», - сказал Пальм радионовостям ERR, добавив, что это будет сдерживать развитие туризма и плохо скажется на покупательской способности населения, но выходом из ситуации может стать, например, повышение энергоэффективности жилья и усиление конкуренции на внутреннем рынке.

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