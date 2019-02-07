Видео: британские архитекторы придумали летающие дома

По словам архитекторов, на создание концепции, получившей название Hour Glass, их вдохновило кочевое прошлое человечества. Предполагается, что небольшие дома, снабженные индивидуальными воздушными шарами, предоставят своим хозяевам свободу выбора: жить в городе или за его пределами. При этом их владельцы смогут подключаться к коммуникациям, если выберут соответствующее место для посадки.

Создатели концепции полагают, что дома, созданные в будущем по их проекту, смогут адаптироваться к различным типам климата и будут оборудованы всем необходимым. Для обеспечения широких возможностей трансформации архитекторы предлагают оборудовать дома специальными выдвижными стержнями, которые смогут формировать различную мебель в соответствии с текущими запросами владельца. Такая идея еще несколько лет назад была предложена инженерами из Массачусетского технологического института на примере так называемого стержневого стола.

Что же касается стен таких домов, то, по замыслу авторов концепции Hour Glass, у них будет LED-покрытие, которое позволит менять цвет, а также транслировать на них изображения или видео. Это покрытие также даст возможность маскировать дом под окружающую обстановку и делать стены прозрачными изнутри.

Конструкция летающих домов также позволит им формировать крупные многоквартирные структуры в городах. Набросок такой структуры демонстрируется в иллюстрирующем концепцию видеоролике.