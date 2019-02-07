Еврокомиссия значительно снизила экономический прогноз для еврозоны на 2019 год

Европейская комиссия значительно снизила свой прогноз относительно роста ВВП еврозоны в текущем году. Объемы производства 19 стран Еврогруппы в 2019 году вырастут, предположительно, на 1,3 процента, в 2020 году - на 1,6 процента, сообщило брюссельское ведомство в четверг, 7 февраля. Еще осенью Еврокомиссия прогнозировала рост в 1,9 процента на 2019 год и 1,7 процента - на 2020-й.
Во всех странах ЕС, по оценке Брюсселя, экономика вырастет на 1,5 процента в текущем году и на 1,7 процента - в следующем (в осеннем прогнозе назывались цифры в 1,9 процента в 2019 году и 1,8 процента в 2020 году), сообщает DW.com.
Изменение прогноза связано с ухудшением соответствующих оценок в отношении ФРГ, Италии и Франции. По прогнозу Еврокомиссии, ВВП Германии в текущем году возрастет на 1,1 процента (в осеннем прогнозе этот показатель составлял 1,8 процента), Франции - 1,3 процента, Италии - 0,2 процента. Наиболее сильный рост экономики Евросоюз ожидает на Мальте (5,2 процента), в Ирландии и Словакии (по 4,1 процента).
Growth 2019 #ECForecast:— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 7 февраля 2019 г.
🇲🇹5.2
🇮🇪4.1
🇸🇰4.1
🇷🇴3.8
🇧🇬3.6
🇵🇱3.5
🇭🇺3.4
🇨🇾3.3
🇸🇮3.1
🇱🇻3.1
🇨🇿2.9
🇪🇪2.7
🇭🇷2.7
🇱🇹2.7
🇱🇺2.5
🇬🇷2.2
🇪🇸2.1
🇫🇮1.9
🇳🇱1.7
🇵🇹1.7
🇦🇹1.6
🇩🇰1.6
🇪🇺1.5
🇸🇪1.3
🇫🇷1.3
🇧🇪1.3
🇬🇧1.3
🇩🇪1.1
🇮🇹0.2
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Рост восстановится во второй половине 2019-го и в 2020 году
Экономика всех стран ЕС продолжит расти, что означает создание новых рабочих мест и благополучие, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Вместе с тем он указал на рост неопределенности в сфере международной торговли и проблемы в отдельных государствах, а также на растущую угрозу нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС.
В свою очередь комиссар ЕС по экономике и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что замедление европейской экономики будет продолжаться после пика 2017 года. При этом экономические основы ЕС остаются прочными, поэтому по-прежнему заметны положительные тенденции, в частности, в сфере рабочих мест, добавил он. "Рост должен постепенно восстановиться во второй половине этого года и в 2020 году", - отметил далее Московиси.
В конце января правительство ФРГ также скорректировало свой прогноз по росту ВВП страны в текущем году, снизив показатель с 1,8 до 1,0 процента. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) объяснил данную меру внешнеэкономическими факторами, в частности опасностью жесткого Брекзита и продолжающимися торговыми конфликтами. При этом на рынке труда Германии сохраняется положительная динамика, уровень безработицы в 2019 году впервые будет "определенно ниже пяти процентов". Годом ранее этот показатель составил 5,2 процента.