Верховная Рада по плану Порошенко изменила Конституцию Украины ради вступления в НАТО и ЕС

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте украинского парламента, стратегической задачей государства становится приобретение полноправного членства в НАТО и Евросоюзе, правительство обязано обеспечивать реализацию курса на вступление в эти организации, а президенту страны присвоен статус гаранта проведения такого курса.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий перед голосованием заявил, что все патриоты должны поддержать закон, так как он определит будущее Украины, отмечает РБК. Петр Порошенко, в свою очередь, написал в Twitter, что у Кремля сегодня «не будет радости».

За принятие закона проголосовало 334 из 385 присутствовавших в зале депутатов, против высказались только 35.

Закон о внесении поправок в Конституцию Украины президент внес в Верховную Раду в сентябре 2018 года. Глава государства указал на необходимость принятия закон в кратчайшие сроки. В декабре Порошенко, подписав закон о прекращении дружбы с Россией, отметил, что он является частью стратегии страны «на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

Другими шагами этой стратегии, добавил президент, являются безвизовые правила обмена гражданами с ЕС, соглашение об ассоциации с ЕС, создание автокефальной православной церкви, выход из СНГ, закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз, создание «мощной, патриотической и профессиональной армии», поддержка украинского языка, внимание к собственной истории и «укрепление национальной идентичности».