Картина дня: новый поворот в деле Danske, ДТП со скорой помощью и чудовищный случай в Кунда

В Харьюмаа машина скорой помощи вылетела в кювет

Сегодня, 7 февраля, в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Хаапсалу съехала в кювет машина скорой помощи, принадлежащая Северо-Эстонской региональной больнице. Читать далее...

Как предприятия под видом кредитов выводят из Эстонии десятки миллионов евро

В прошлом году Налогово-таможенный департамент поймал десятки предприятий на том, что они пытались под видом выданных материнским компаниям кредитов вывести из страны без уплаты налогов почти 90 млн евро. Не исключено, что у некоторых фирм впереди судебные разбирательства. Читать далее...

Комиссия: отмытые через Эстонию деньги, скорее всего, использовались для влияния на выборы в европейских странах

Председатель специальной комиссии Европейского парламента по вопросам финансовых преступлений, уклонения от налогов и налогообложения Петр Ежек сказал на сегодняшней пресс-конференции, что в случае происходившего в эстонском филиале банка Danske отмывания денег речь идет масштабной уязвимости в системе безопасности и угрозе безопасности, поскольку с большой долей вероятности проходившие через банк деньги нерезидентов использовались для распространения дезинформации и оказания влияния на выборы в европейских странах. Читать далее...

Volvo отзывает в Эстонии десятки автомобилей

Шведский производитель автомобилей Volvo отзывает по всему миру 180 000 своих машин, в Эстонии эта акция коснется 115 автомобилей. Читать далее...

Чудовищный случай в Кунда: погиб пекинес, которого выбросили из окна пятого этажа

Вчера Эстонский союз защиты животных рассказал в социальных сетях о собачке по имени Стефани, жизнь которой оборвалась чудовищным образом - во вторник вечером в Кунда ее выбросили из окна квартиры на пятом этаже, где проходила гулянка. Читать далее...

Министерство передумало, строительство терминала Юлемисте затягивается

Девелоперы Ülemiste City предложили заплатить полмиллиона евро из расходов на проектирование единого транспортного терминала для поездов Rail Baltic, автобусов и трамваев в Юлемисте – именно на столько из-за допущенной в ходе тендера ошибки увеличился бюджет проектирования, после чего процесс застопорился. Читать далее...

Пожилая женщина попала под груду снега, упавшего с крыши

В Пярнумаа на днях на пожилую женщину с крыши упал целый сугроб, в котором она и застряла на несколько часов. Читать далее...

Водителем автобуса, строчившим СМС за рулем, заинтересовалась полиция

Вчера в интернете были опубликованы кадры, снятые 3 февраля на одном из самых оживленных шоссе Эстонии: водитель автобуса Estonian Lines во время поездки из Пярну в Таллинн отправлял сообщения по телефону. Видео заставило правоохранительные органы действовать, в ближайшие дни решится, будет ли начато производство о проступке. Читать далее...

Эстония выдала США наркодилера, планировавшего помочь Талибану

Эстония выдала американским властям наркопреступника по имени Хаджи Абдул Сатар Абдул Манаф, сочувствующего террористической афганской группировке Талибан. Манаф пытался доставить в Нью-Йорк сотни килограммов героина. Читать далее...

Рейтинг EKRE резко упал