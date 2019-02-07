Картина дня: новый поворот в деле Danske, обещания Центристской партии и чудовищный случай в Кунда

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
В Харьюмаа машина скорой помощи вылетела в кювет
Сегодня, 7 февраля, в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Хаапсалу съехала в кювет машина скорой помощи, принадлежащая Северо-Эстонской региональной больнице. Читать далее...
Как предприятия под видом кредитов выводят из Эстонии десятки миллионов евро
В прошлом году Налогово-таможенный департамент поймал десятки предприятий на том, что они пытались под видом выданных материнским компаниям кредитов вывести из страны без уплаты налогов почти 90 млн евро. Не исключено, что у некоторых фирм впереди судебные разбирательства. Читать далее...
Комиссия: отмытые через Эстонию деньги, скорее всего, использовались для влияния на выборы в европейских странах
Председатель специальной комиссии Европейского парламента по вопросам финансовых преступлений, уклонения от налогов и налогообложения Петр Ежек сказал на сегодняшней пресс-конференции, что в случае происходившего в эстонском филиале банка Danske отмывания денег речь идет масштабной уязвимости в системе безопасности и угрозе безопасности, поскольку с большой долей вероятности проходившие через банк деньги нерезидентов использовались для распространения дезинформации и оказания влияния на выборы в европейских странах. Читать далее...
Volvo отзывает в Эстонии десятки автомобилей
Шведский производитель автомобилей Volvo отзывает по всему миру 180 000 своих машин, в Эстонии эта акция коснется 115 автомобилей. Читать далее...
Чудовищный случай в Кунда: погиб пекинес, которого выбросили из окна пятого этажа
Вчера Эстонский союз защиты животных рассказал в социальных сетях о собачке по имени Стефани, жизнь которой оборвалась чудовищным образом - во вторник вечером в Кунда ее выбросили из окна квартиры на пятом этаже, где проходила гулянка. Читать далее...
Министерство передумало, строительство терминала Юлемисте затягивается
Девелоперы Ülemiste City предложили заплатить полмиллиона евро из расходов на проектирование единого транспортного терминала для поездов Rail Baltic, автобусов и трамваев в Юлемисте – именно на столько из-за допущенной в ходе тендера ошибки увеличился бюджет проектирования, после чего процесс застопорился. Читать далее...
Пожилая женщина попала под груду снега, упавшего с крыши
В Пярнумаа на днях на пожилую женщину с крыши упал целый сугроб, в котором она и застряла на несколько часов. Читать далее...
Водителем автобуса, строчившим СМС за рулем, заинтересовалась полиция
Вчера в интернете были опубликованы кадры, снятые 3 февраля на одном из самых оживленных шоссе Эстонии: водитель автобуса Estonian Lines во время поездки из Пярну в Таллинн отправлял сообщения по телефону. Видео заставило правоохранительные органы действовать, в ближайшие дни решится, будет ли начато производство о проступке. Читать далее...
Эстония выдала США наркодилера, планировавшего помочь Талибану
Эстония выдала американским властям наркопреступника по имени Хаджи Абдул Сатар Абдул Манаф, сочувствующего террористической афганской группировке Талибан. Манаф пытался доставить в Нью-Йорк сотни килограммов героина. Читать далее...
Рейтинг EKRE резко упал
Лидером рейтингов популярности политических партий в Эстонии в конце прошлой недели по-прежнему оставалась Центристская партия, в то же время резко сократилась поддержка оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). Читать далее...
Опрос кандидатов: зачем избиратели Ида-Вирумаа пойдут на выборы?
До выборов в Рийгикогу остается чуть больше трех недель. Кандидаты смотрят на нас с плакатов, а по выходным их можно и увидеть живьем - раздающими партийные сувениры и предвыборные листовки. Читайте далее...
Серия интервью: «Это не липовый аккаунт, с которого делают политику»
Лидер социал-демократов Евгений Осиновский сравнивает свой личный аккаунт в сети Facebook под именем Евгениус Тремула, с телефонным номером, который открыт не для всех. Читайте далее...
Столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ: в больнице скончался 59-летний мужчина
В прошлый вторник, 29 января, на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик и городской автобус. В ДТП пострадали мужчины 65, 73, 58 и 59 лет, две женщины 48 лет и 11-летний мальчик. На месте была оказана первая помощь 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации. Читайте далее...
Департамент обратился к водителям с предупреждением
Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг вечером и в ночь на пятницу на дорогах сохраняется вероятность гололедицы. Читайте далее...
Осужденный за педофилию мужчина отказался от почетной награды
Министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию понаградам, поскольку во вторник выяснилось, что получивший почетную награду Дубового венка Свободы за вклад в знакомство с историей независимости и сопротивления Эстонии Сильвер Сильд в 2008 году был осужден за педофилию, пишет Postimees. Читайте далее...
Не надейтесь на кредитные лимиты мобильной связи. Не спасут!
Несколько лет назад весьма актуальной была тема заоблачных счетов, которые приходилось оплачивать родителям, выдавшим мобильные телефоны своим отпрыскам, но не объяснившим, как дорого может обойтись бесконечная болтовня и изучение интернета. Читайте далее...
Советник Путина пригласил Кадри Симсон в Петербург
Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков пригласил министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон принять участие в экономическом форуме, который состоится с 6 по 8 июня в Петербурге, сообщает BNS. Читайте далее...
Проверка фактов: сколько обещаний пенсионерам Центристская партия выполнила
Во вчерашних дебатах на телеканале Общественного телерадиовещания бывший министр от Партии реформ Таави Рыйвас заявил, что за четыре года Центристская партия выполнила только половину своих предвыборных обещаний. Postimees решил выяснить, прав ли Рыйвас. Предвыборная программа центристов в 2015 году содержала раздел под названием «Направленная на пожилых программа на 2015-2019 годы». Читайте далее...