Картина дня: новый поворот в деле Danske, обещания Центристской партии и чудовищный случай в Кунда

Лидером рейтингов популярности политических партий в Эстонии в конце прошлой недели по-прежнему оставалась Центристская партия, в то же время резко сократилась поддержка оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). Читать далее...

Опрос кандидатов: зачем избиратели Ида-Вирумаа пойдут на выборы?

До выборов в Рийгикогу остается чуть больше трех недель. Кандидаты смотрят на нас с плакатов, а по выходным их можно и увидеть живьем - раздающими партийные сувениры и предвыборные листовки. Читайте далее...

Серия интервью: «Это не липовый аккаунт, с которого делают политику»

Лидер социал-демократов Евгений Осиновский сравнивает свой личный аккаунт в сети Facebook под именем Евгениус Тремула, с телефонным номером, который открыт не для всех. Читайте далее...

Столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ: в больнице скончался 59-летний мужчина

В прошлый вторник, 29 января, на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик и городской автобус. В ДТП пострадали мужчины 65, 73, 58 и 59 лет, две женщины 48 лет и 11-летний мальчик. На месте была оказана первая помощь 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации. Читайте далее...

Департамент обратился к водителям с предупреждением

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг вечером и в ночь на пятницу на дорогах сохраняется вероятность гололедицы. Читайте далее...

Осужденный за педофилию мужчина отказался от почетной награды

Министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию понаградам, поскольку во вторник выяснилось, что получивший почетную награду Дубового венка Свободы за вклад в знакомство с историей независимости и сопротивления Эстонии Сильвер Сильд в 2008 году был осужден за педофилию, пишет Postimees. Читайте далее...

Не надейтесь на кредитные лимиты мобильной связи. Не спасут!

Несколько лет назад весьма актуальной была тема заоблачных счетов, которые приходилось оплачивать родителям, выдавшим мобильные телефоны своим отпрыскам, но не объяснившим, как дорого может обойтись бесконечная болтовня и изучение интернета. Читайте далее...

Советник Путина пригласил Кадри Симсон в Петербург

Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков пригласил министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон принять участие в экономическом форуме, который состоится с 6 по 8 июня в Петербурге, сообщает BNS. Читайте далее...

Проверка фактов: сколько обещаний пенсионерам Центристская партия выполнила