Мировая премьера марки Aurus состоится на оборонной выставке

О переносе презентации на февраль сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Уже с 15 февраля дилеры Aurus начнут принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. При этом первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года, пишет motor.ru.

Известно, что массовая сборка Aurus также начнется в 2020-м. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Планируемый объем производства — пять тысяч экземпляров ежегодно. По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей (133 000 евро).