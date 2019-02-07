Корб: решение Комиссии по надзору за финансированием партий основано на ложных утверждениях Пааво Петтая

Корб подчеркнул, что нет ни одного договора, счета или других доказательств того, что в 2009-2015 годах Midfield OÜ не представила счета на сумму более 1,27 миллиона евро, и это неоднократно доказывалось Комиссии по надзору за финансирование партий.

«Напротив, в 2009–2016 годах мы заплатили 2 253 424,98 евро в пользу Midfield OÜ. К этой сумме было добавлено еще 533 000 евро, согласно решению Арбитражного суда. Мы оплатили все услуги и даже больше», - сказал Корб.

Генеральный секретарь добавил также, что Центристская партия оплатила счета OÜ Midfield в большем объеме, чем OÜ Midfield, в свою очередь, своим поставщикам. «Кроме того, комиссия так и не проверила финансовый отчет за 2014, представленный Петтаем, с фактической финансовой ситуацией и бухгалтерией фирмы Петтая», - отметил генсек.

Корб заявил, что партия подробно ответила Комиссии по надзору за финансированием партий на представленные вопросы. Более того, партия также указала на ложные утверждения и разногласия, которые, к сожалению, комиссия не посчитала нужным принять во внимание. «Не было доказано, что счета, представленные Петтаем, имеют отношение к Центристской партии, и это было признано самой Комиссией, которую, однако, не смутил этот факт при принятии решения», - сообщил Корб.

Например, Петтай, помимо прочего, также представил требование по неоплаченному счету за книгу «Правда об Эстонии» и за ее издание, хотя данное творение не имеет никакого отношения к Центристской партии. Издателем данной книги была указана фирма OÜ Midfield, сообщил Корб.

Кроме того, эксперт, на чье мнение опиралась комиссия по надзору за финансированием партии, при вынесении своего решения не смог доказать обоснованность своих выводов, а также не привлек партию для экспертной оценки. Поэтому, по мнению юристов Центристской партии, он сам нарушил закон.

Корб сказал, что, учитывая множество противоречий, а также то, что Петтай не обратился в суд и что любые претензии истекли бы по закону, решение Комиссии по надзору за финансированием партий является непонятным.