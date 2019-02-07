Опрос кандидатов: зачем избиратели Ида-Вирумаа пойдут на выборы?

Максим Волков, Центристская партия:

“Стоит прийти, чтобы поддержать курс, который правительство держит два года. В регионе есть две основные проблемы. Первая касается всей Эстонии, но Ида-Вирумаа - в большей степени: это социальное неравенство и расслоение общества. Статистика есть, она страшная, и это то, что у нас сложилось за десятилетия. Поэтому нужно, чтобы люди с более высокими зарплатами платили более крупный налог. Это общепринятая европейская практика, например, в Финляндии ступенчатый подоходный налог, и все ставят ее в пример. То есть нам нужно более социально справедливое общество.

А вторая, именно региональная проблема, - это, в первую очередь, рабочие места. Потому что когда есть работа, есть и экономическая активность, которая всё за собой тянет, как паровоз. Мы видим, что правительство в последние годы направило большие деньги в Ида-Вирумаа. Программа развития Ида-Вирумаа предусматривает эти вливания, промпарки развиваются. Это то, что конкретно должно интересовать людей, если отрешиться от социальной сферы”.

Эдуард Одинец, Социал-демократическая партия:

“Зачем пойдут голосовать? Очевидно, для того, чтобы участвовать в управлении государством. Это одна из тех возможностей, когда простой гражданин может высказать свое мнение, выступить за ту или иную партию, того или иного кандидата, ту или иную идеологию и таким образом повлиять на будущее страны. Звучит громко, но на самом деле это то, что записано в Конституции, и то, что каждый гражданин должен делать. Идти на выборы нужно в любом случае.

А чего у нас в Ида-Вирумаа люди ждут... Наверное, прежде всего, решения вопросов экономики - новых производств, рабочих мест, благодаря этому - улучшения жизненной среды. Это самые главные вопросы, решения которых избиратели ожидают”.

Сергей Горлач, Партия реформ:

“Я считаю, что у основных партий направления развития страны все-таки разнятся. Избиратель должен выбирать, что ему ближе. И основная мотивация человека, который идет на выборы - это участие в решении, куда будет двигаться страна в ближайшие годы.

Нравится человеку одна налоговая система или другая, если брать различия центристов и реформистов? Более социальное общество или более ориентированное на развитие предпринимательства, если брать различие между соцдемами и реформистами? Более закрытая экономика, как хочет EKRE, или более открытая?

Честно говоря, когда еще два или три месяца назад я готовился к выборам, я думал, что тема перехода на эстонский язык в образовании будет одной из самых тяжелых. Но пообщавшись с народом, я не встретил ни одного человека, который мог бы дать разумный ответ, почему он с этим не согласен. Есть люди, которые читают заголовки - мол, реформисты хотят закрыть школы. Когда я говорю, что это не так, они просто теряются.