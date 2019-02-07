Опрос кандидатов: зачем избиратели Ида-Вирумаа пойдут на выборы?

До выборов в Рийгикогу остается чуть больше трех недель. Кандидаты смотрят на нас с плакатов, а по выходным их можно и увидеть живьем - раздающими партийные сувениры и предвыборные листовки. А насколько хорошо кандидаты представляют себе потребности ида-вируских избирателей? Rus.Postimees решил спросить у кандидатов, зачем, по их мнению, избиратели придут на участки, и решения каких проблем больше всего ждут от политиков жители Северо-Востока?
Максим Волков, Центристская партия:
“Стоит прийти, чтобы поддержать курс, который правительство держит два года. В регионе есть две основные проблемы. Первая касается всей Эстонии, но Ида-Вирумаа - в большей степени: это социальное неравенство и расслоение общества. Статистика есть, она страшная, и это то, что у нас сложилось за десятилетия. Поэтому нужно, чтобы люди с более высокими зарплатами платили более крупный налог. Это общепринятая европейская практика, например, в Финляндии ступенчатый подоходный налог, и все ставят ее в пример. То есть нам нужно более социально справедливое общество.
А вторая, именно региональная проблема, - это, в первую очередь, рабочие места. Потому что когда есть работа, есть и экономическая активность, которая всё за собой тянет, как паровоз. Мы видим, что правительство в последние годы направило большие деньги в Ида-Вирумаа. Программа развития Ида-Вирумаа предусматривает эти вливания, промпарки развиваются. Это то, что конкретно должно интересовать людей, если отрешиться от социальной сферы”.
Эдуард Одинец, Социал-демократическая партия:
“Зачем пойдут голосовать? Очевидно, для того, чтобы участвовать в управлении государством. Это одна из тех возможностей, когда простой гражданин может высказать свое мнение, выступить за ту или иную партию, того или иного кандидата, ту или иную идеологию и таким образом повлиять на будущее страны. Звучит громко, но на самом деле это то, что записано в Конституции, и то, что каждый гражданин должен делать. Идти на выборы нужно в любом случае.
А чего у нас в Ида-Вирумаа люди ждут... Наверное, прежде всего, решения вопросов экономики - новых производств, рабочих мест, благодаря этому - улучшения жизненной среды. Это самые главные вопросы, решения которых избиратели ожидают”.
Сергей Горлач, Партия реформ:
“Я считаю, что у основных партий направления развития страны все-таки разнятся. Избиратель должен выбирать, что ему ближе. И основная мотивация человека, который идет на выборы - это участие в решении, куда будет двигаться страна в ближайшие годы.
Нравится человеку одна налоговая система или другая, если брать различия центристов и реформистов? Более социальное общество или более ориентированное на развитие предпринимательства, если брать различие между соцдемами и реформистами? Более закрытая экономика, как хочет EKRE, или более открытая?
Честно говоря, когда еще два или три месяца назад я готовился к выборам, я думал, что тема перехода на эстонский язык в образовании будет одной из самых тяжелых. Но пообщавшись с народом, я не встретил ни одного человека, который мог бы дать разумный ответ, почему он с этим не согласен. Есть люди, которые читают заголовки - мол, реформисты хотят закрыть школы. Когда я говорю, что это не так, они просто теряются.
Человек может принимать решение на основе анализа, но очень многие оценивают кандидата по личным качествам и не углубляются в политику. Я такое часто встречал - приходил к людям с агитацией, а мне говорили: можешь даже не рассказывать про свою программу, ты нас и так устраиваешь”.
Яна Павленкова, Eesti 200:
“Мы видим, сколько обещаний было дано, и сколько из них не выполнено. Мы - гражданское общество, и мы понимаем, что у нас есть власть. Ида-Вирумаа уже в критическом состоянии по некоторым аспектам, и если сейчас не принимать решения, следующие 10-15-20 лет мы будем жить так же - всё будет идти по накатанной вниз. Самая главная мотивация для ида-вирусцев в том, что они что-то могут сделать сами - проголосовать, выразить свою позицию. Голос - это как инвестиция. Вы даете человеку в долг, и потом этот долг он должен отдать. И не через 20 лет, а через два-три года. То, что обещали, нужно сделать, а не рассказывать сказки о коалиции…
Много полемики у нас по вопросам экономического роста региона: насколько сильной у нас будет сланцевая промышленность, насколько мы сможем, адаптируясь к сегодняшним реалиям, привлекать больше инвестиций и строить сегодняшнюю промышленность. Чтобы у молодежи было, где работать, а не было единственной мечтой куда-то сбежать.
Нужно с образованием в конце концов разобраться. Чтобы люди понимали, отдавая ребенка в нарвскую или йыхвискую школу, что на выходе их ребёнок будет таким же конкурентоспособным, как дети, которые учатся где-нибудь в Таллинне, в хороших школах.
И вопрос серых паспортов, который поднимается перед каждыми выборами, а потом через четыре года - “ой, ну не смогла я”. Это самое смешное. У меня такое ощущение, что между основными партиями уже достигнуто согласие, что с серыми паспортами нужно заканчивать и всем, кто после 91-го года здесь родился, давать эстонское гражданство.
Вот три главных вопроса - трудозанятость, качество образования и то, насколько государство может показать, что все люди, которые здесь родились, являются полноправными членами этого общества”.