Skoda показала первую фотографию интерьера кроссовера Kamiq

Новая концепция дизайна интерьера впервые была показана на шоу-каре Skoda Vision RS. Свое серийное воплощение архитектура нашла в модели Scala. У Kamiq полностью идентичный салон, отличается лишь руль, декор передней панели и материал отделки кресел — в кроссовере используется микроволокно Suedia.

Для Skoda Kamiq также предложат отделку дверей панелями с кристаллической структурой, виртуальную панель приборов, центральный дисплей диагональю 10,25 дюйма, фоновую подсветку салона, подогрев лобового стекла, задних сидений и руля, пишет motor.ru .

Дизайнерские решения, использованные в Skoda Scala, найдут отражение и во внешности Kamiq. Например, у моделей будет схожая форма фонарей и надпись Skoda вместо логотипа на двери багажника. Особенностью кроссовера будет разделенная на два блока светотехника, где дневные ходовые огни находится сверху, а фары ближнего и дальнего света — снизу.