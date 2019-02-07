Серия интервью: «Это не липовый аккаунт, с которого делают политику»

- Когда-то вы были самым молодым депутатом парламента, сейчас вы в числе самых молодых лидеров партий – 32 года. Насколько молодым или старым вы ощущаете себя в эстонской политике?

- Мне 32 года последний месяц. В свое время я был самым молодым министром - в 28 лет стал министром образования и науки. Биологический возраст невелик, но если посмотреть на мой политический опыт, то я успел побывать членом трех правительств и уже почти четыре года являюсь председателем партии, так что политический опыт у меня больше, чем у тех, кто биологически старше.

- Среди руководителей партий вы явно являетесь единственным, кто учился по специальности философия. У вас две магистерских степени, бакалаврскую работу вы писали о Ницше, а одну из магистерских - о критике либерализма хайдеггерианства. Кстати, в чем она заключается?

- Ранний Хайдеггер написал в книге «Бытие и время» о совместном бытие со всеми: то, какими мы являемся людьми, во многом зависит от других людей, общества в целом. В понимании вульгарного либерализма каждый человек сам добивается того, на что он способен: каждый кузнец своего счастья и так далее. А Хайдеггер показывает, что то, какие выборы вообще отрыты для индивидуума, во многом зависит от его окружения. Полная картина мира формируется вместе с другими людьми.

- Насколько я понимаю, вы читали Хайдеггера и Ницше на немецком языке?

- Да, тогда я его еще знал. Если иностранный язык не находится в активном использовании, он очень быстро исчезает. В свое время я мог читать на немецком языке как классику философии, так и Der Spiegel, сейчас, даже заказывая пиво в немецком баре, могу колебаться в поисках правильного словам.

- В начале политической карьеры могло получиться и так, что вы присоединились бы к IRL. Вы связывались с Кеном-Марти Вахером. Что между вами произошло?

- В действительности я связывался с Мартом Лааром, с которым у меня был интересный разговор о том, каким образом можно было проводить политику «переплетения» (lõimumispoliitika, этим словом в последнее время пытаются заменить термин "интеграция" – ред.) лучше, чем это делалось до сих пор. После встречи с Вахером я прекратил эти контакты. Выяснилось, что видение этой партии значительно различается с моим собственным.

- В прошлом году в одной радиопередаче вы сказали, что вас все достало и, скорее всего, через десять лет в политике вас не будет. Тут же стали выяснять, действительно ли вы уходите из политики, но вы заверили, что остаетесь. Куда же делось это "достало"?