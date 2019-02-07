Эксперты выяснили, что больше всего бесит гостей в отелях

Технологическая компания Alice совместно с исследователями YouGov провели исследование с целью выяснить на что чаще всего жалуются гости отелей и какие факторы влияют на их удовлетворенность. О результатах сообщает Hotel Management.

Оказалось, две трети постояльцев, или 62%, высказывали недовольство недружелюбным персоналом гостиницы, пишет turizm.ru. 38% респондентов жаловались на долгое выполнение их запросов на стойках регистрации, еще 34% были разочарованы устаревшими номерами, и 31% — задержкой в обслуживании.

Согласно исследованию, при бронировании трое из пяти гостей отдают предпочтение отелям, которые имеют хорошие отзывы и высокие оценки путешественников. При этом почти половина респондентов считает важным фактором – доброжелательность персонала.

Также выяснилось, как постояльцы оповещают обслугу о своих потребностях. Треть гостей обращаются непосредственно к консьержу у стойки регистрации. Многие путешественники также выразили потребность в наличии нескольких каналах связи с персоналом: смс-сообщения или мессенджеры, электронная почта, телефонный звонок.