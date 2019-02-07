Арестован мужчина, угрожавший взорвать храм в центре Москвы

"В отношении Самойлова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

60-летнему Самойлову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

По данным пресс-службы столичного главка полиции, на территории храма произошел конфликт между мужчиной и охранником, после чего участники инцидента были доставлены в отдел для выяснения обстоятельств.