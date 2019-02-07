Арестован мужчина, угрожавший взорвать храм в центре Москвы

Таганский суд Москвы в четверг отправил под стражу жителя Иркутска Сергея Самойлова, задержанного после угрозы взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы.
"В отношении Самойлова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
60-летнему Самойлову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).
По данным пресс-службы столичного главка полиции, на территории храма произошел конфликт между мужчиной и охранником, после чего участники инцидента были доставлены в отдел для выяснения обстоятельств.
В тоже время источник агентства рассказал, что в ходе конфликта мужчина угрожал, что приведет в действие взрывное устройство на территории храма. После этого, охрана вывела его из здания.