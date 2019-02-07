Управа Ласнамяэ выделила дополнительные средства на борьбу со снегом

Старейшина Ласнамяэ отметила, что ситуация на улицах района не простая – зима в этом году снежная, а на дорогах и тротуарах проявляются последствия колебаний температуры – гололедица. «Было принято решение начать оказывать помощь квартирным товариществам, которые не справляются с уборкой снега своими силами. Таким образом в сотрудничестве с управой была оказана помощь в уборке снега уже почти 60 дворам. Совместная работа с квартирными товариществами Ласнамяэ продолжается», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Также с этой недели каждый многоквартирный дом района Ласнамяэ может дополнительно получить до трех 25-килограммовых мешков гранитной крошки для борьбы с гололедицей. Для этого председателям квартирных товариществ необходимо заполнить форму на сайте управы Ласнамяэ. Мешки с материалом будут выдаваться по адресу Паэвялья, 5 на основании электронного подтверждения, полученного от управы Ласнамяэ.