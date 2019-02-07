Пт, 8.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов
  • Rus.Postimees.ee
  • Работа
  • На турецких курортах готовится эксперимент с системой все включено

На турецких курортах готовится эксперимент с системой все включено

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Турция.

ФОТО: OZAN KOSE/AFP

В Турции систему все включено (All Inclusive) распространят на торговые улицы курортов. Здесь туристы смогут заняться шопингом, а затем пройти на ужин в один из местных ресторанов по браслету из отеля.

Ассоциации туристических инвесторов Турции (TTYD) нашла новый способ повышения доходов от туризма. Организация предлагает вывести отдыхающих за пределы отеля, предложив им побывать в специальной торгово-развлекательной зоне, где действует система все включен». Такая зона расположится прямо на местных курортных улочках с магазинами, торговыми лавками, кофейнями, ресторанами и барами. Туристы смогут заняться шопингом, а после сходить на обед или ужин в одно из близлежащих заведений, на который распространяется отельная система все включено. Вход в ресторан будет осуществляться по браслету отеля или по специальным карточкам. Платить за еду и обслуживание гостям не придется.

Эксперты также предлагают запустить экскурсии, которые заканчивались бы бесплатным ужином. По их мнению, после посещения ресторана турист сможет продолжить шопинг либо отправиться в ночной клуб, пишет turizm.ru.

Воспользоваться такой услугой смогут гости отелей, работающих по системе «все включено». Данная модель, которая не заменяет привычную систему все включено, выведет туристов за пределы гостиницы и вынудит потратить деньги, что и является целью инициативы.

В качестве пилотного региона, в котором появится такое предложение, выбран Кемер на юге средиземноморского побережья Турции. На данный момент ведутся переговоры о создании здесь специальной улицы All Inclusive.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ