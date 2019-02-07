На турецких курортах готовится эксперимент с системой все включено

Ассоциации туристических инвесторов Турции (TTYD) нашла новый способ повышения доходов от туризма. Организация предлагает вывести отдыхающих за пределы отеля, предложив им побывать в специальной торгово-развлекательной зоне, где действует система все включен». Такая зона расположится прямо на местных курортных улочках с магазинами, торговыми лавками, кофейнями, ресторанами и барами. Туристы смогут заняться шопингом, а после сходить на обед или ужин в одно из близлежащих заведений, на который распространяется отельная система все включено. Вход в ресторан будет осуществляться по браслету отеля или по специальным карточкам. Платить за еду и обслуживание гостям не придется.