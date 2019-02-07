Индекс экономической свободы: Эстония упала с седьмого места на 15-е

Аналитический центр Heritage Foundation в четверг представил индекс экономической свободы 2019, который учитывает показатели экономической свободы в 180 государствах и территориях.

Эстония по сравнению с прошлым годом опустилась с седьмой до 15-ой позиции. В Европе Эстонию опережают Дания, Голландия, Исландия, Великобритания, Ирландия и Швейцария. В первую тройку вошли Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

Позиции Латвия и Литвы также понизились — Литва заняла 21-ю, а Латвия 35-ю позицию.