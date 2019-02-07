Индекс экономической свободы: Эстония упала с седьмого места на 15-е

Эстония понизилась в составленном аналитическим центром Heritage Foundation (США) индексе экономической свободы с седьмой до 15-ой позиции, сообщает BNS со ссылкой на обнародованный центром ежегодный обзор.
Аналитический центр Heritage Foundation в четверг представил индекс экономической свободы 2019, который учитывает показатели экономической свободы в 180 государствах и территориях.
Эстония по сравнению с прошлым годом опустилась с седьмой до 15-ой позиции. В Европе Эстонию опережают Дания, Голландия, Исландия, Великобритания, Ирландия и Швейцария. В первую тройку вошли Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.
Позиции Латвия и Литвы также понизились — Литва заняла 21-ю, а Латвия 35-ю позицию.
Эстония потеряла позиции в категориях финансовой свободы и эффективности правовой системы, в исследовании особо отмечается влияние случая гигантского отмывания денег банка Danske на доверие к банковской системе.