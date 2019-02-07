Осужденный за педофилию мужчина отказался от почетной награды

«Я работал в разных общественных организациях, и за это меня наградили», - прокомментировал вчера Сильд, который входит в правления таких организаций как MTÜ Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Memento Liit, MTÜ Memento Võrumaa Ühendus и Paganamaa arendamise MTÜ. Кроме того, Сильд был связан с Кайтселийтом.

Сегодня комиссия, присуждающая почетные награды, получила от Сильда заявление об отказе от награды.

Комиссия, в свою очередь, приняла решение признать недействительным решение о награждении.