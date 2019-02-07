Осужденный за педофилию мужчина отказался от почетной награды

Министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию понаградам, поскольку во вторник выяснилось, что получивший почетную награду Дубового венка Свободы за вклад в знакомство с историей независимости и сопротивления Эстонии Сильвер Сильд в 2008 году был осужден за педофилию, пишет Postimees.
«Я работал в разных общественных организациях, и за это меня наградили», - прокомментировал вчера Сильд, который входит в правления таких организаций как MTÜ Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Memento Liit, MTÜ Memento Võrumaa Ühendus и Paganamaa arendamise MTÜ. Кроме того, Сильд был связан с Кайтселийтом.
Сегодня комиссия, присуждающая почетные награды, получила от Сильда заявление об отказе от награды.
Комиссия, в свою очередь, приняла решение признать недействительным решение о награждении.
Министр Рейнсалу отметил, что не знал о том, что Сильд был судим, когда выдавал ему награду.