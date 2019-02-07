В столичных школах учеников больше, чем мест

Столичные школы бьют тревогу: количество учеников продолжает расти, и изменений в ближайшее время ждать не стоит. Чтобы мест хватило всем, некоторым школам придется вводить вечерние смены, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
На сегодняшний день в собственности города находится 55 школ со стационарным обучением, в которых насчитывается 41 600 мест. При этом школы посещает почти 45 тысяч ребят, а через пять лет их будет на две тысячи больше.
Особенно остро вопрос стоит в районе Пыхья-Таллинн, в котором ведется активная застройка.