Пт, 8.02.2019
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В столичных школах учеников больше, чем мест

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Школа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lev Dolgachov/PanterMedia/Scanpix

Столичные школы бьют тревогу: количество учеников продолжает расти, и изменений в ближайшее время ждать не стоит. Чтобы мест хватило всем, некоторым школам придется вводить вечерние смены, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

На сегодняшний день в собственности города находится 55 школ со стационарным обучением, в которых насчитывается 41 600 мест. При этом школы посещает почти 45 тысяч ребят, а через пять лет их будет на две тысячи больше.

Особенно остро вопрос стоит в районе Пыхья-Таллинн, в котором ведется активная застройка.

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