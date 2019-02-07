Советник Путина пригласил Кадри Симсон в Петербург

Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков пригласил министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон принять участие в экономическом форуме, который состоится с 6 по 8 июня в Петербурге, сообщает BNS.
Поскольку в марте состоятся выборы в Рийгикогу, то пока нет уверенности, что Симсон продолжит работу в своей должности в новом составе правительства, поэтому вопрос о ее участии в форуме еще неясен.
По словам пресс-секретаря Министерства экономики и инфраструктуры на июнь этого года командировок министра не запланировано.
В прошлом году Международный экономический форум в Петербурге (SPIEF) посетили 17 000 гостей из 143 стран.
В последний раз Петербургский экономический форум из эстонских министров посещал в 2013 году Юхан Партс.