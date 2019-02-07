Пт, 8.02.2019
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Хакеры атаковали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

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Хакеры не дремлют

ФОТО: shutterstock.com

Сайт посольства Венесуэлы в Бразилии в четверг подвергся хакерской атаке, сообщает Интерфакс со ссылкой на латиноамериканский телеканал Телесур.

По его данным, дипмиссия подтвердила лояльность правительству президента Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось о том, что атакам хакеров подверглись дипломатические представительства Венесуэлы в Мексике и Аргентине.

В частности, на странице венесуэльского посольства в Мексике появилась информация о том, что посол Венесуэлы в Мехико и дипломатический корпус якобы признали лидера венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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