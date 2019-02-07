Проверка фактов: сколько обещаний пенсионерам Центристская партия выполнила

В ней было девять пунктов:

1. Исключительный рост пенсий. Рост покупательской способности пенсионеров. Освобождение средней пенсии по старости от подоходного налога.

Исключительного роста пенсий не было.

Во время работы нынешнего правительства пенсии росли быстрее индекса потребительских цен. Со второго квартала 2016-го по третий квартал 2018 года индекс цен вырос на 7,8%, а средняя пенсия по старости – на 14,3%.

От подоходного налога пенсии не освободили. Налоговая реформа подняла необлагаемый минимум до 500 евро, но если пенсия эту сумму превышает или пенсионер работает, налог он должен платить.

Так что из этого пункта выполнена только треть.

2. Согласовывание одного года работы и одного года пенсии. Рост минимальной пенсии – годовой коэффициент получающего среднюю зарплату человека до 1,0.

В будущем на 50% пенсия будет зависеть от стажа и на 50% от зарплаты.

Не выполнено.

3. Пенсия должна покрыть расходы пенсионера на проживание в доме призрения.

Средняя пенсия по старости составляет 450 евро. Стоимость проживания в доме призрения в прошлом году составила в среднем 600-900 евро в месяц.

Не выполнено.

4. ЦП была против роста пенсионного возраста, поскольку средняя продолжительность жизни и «здоровые» годы в Эстонии не в лучшую сторону отличаются от средних по ЕС.

Пенсионный возраст подняли и будут поднимать в будущем согласно прогнозам роста продолжительности жизни.

Не выполнено.

5. Восстановление услуги бесплатной доставки пенсии на дом.

На основании заявления в Департамент соцстрахования бесплатно пенсию приносят на дом в том случае, если пенсионер имеет проблемы с передвижением или живет в таком месте, где банковское обслуживание недоступно.

Не выполнено.

6. Введение пенсии вдовца, которая позволит в случае смерти одного из супругов второму получать повышенную пенсию.

Не выполнено.

7. Развитие центров дневного ухода.

Что-то сделано: есть центры по уходу за людьми с деменцией и проблемами рассудка, но они не предназначены конкретно для пенсионеров.

Не выполнено.

8. Возможность для пенсионеров использовать для лечения зубов деньги, не использованные на протезирование.

Не выполнено.

9. Ратифицирование Европейскую конвенцию социальной защиты стариков, которая создаст достойные условия жизни эстонским пенсионерам.

Не выполнено.

Счет: выполнено 0,5 пунктов из девяти.

Подсчет прокомментировал представлявший в дебатах Центристскую парти Яак Ааб:

«Надо признать, что мы действительно не успели сделать все обещанное, но не из-за нежелания, а потому что Юри Ратас просто не успел доделать все, что не доделал Таави Рыйвас. Самое главное – пенсионная реформа, которая была шагом в нужном направлении. Нынешняя система будет учитывать 50% стажа и 50% зарплаты. Но обещания не исчезнут, мы их выполним».