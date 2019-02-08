Как ЕС намерен остановить "Северный поток - 2"

В 2017 году Еврокомиссия предложила изменить Третий энергопакет с тем, чтобы распространить его нормы и на те газопроводы, что идут в Евросоюз из третьих стран. В таком случае под требование разделять добывающий и транспортный бизнес подпал бы и "Северный поток - 2". Ведь предполагается, что новая норма законодательства распространится и на те проекты, которые уже находятся в стадии реализации, пусть даже такое намерение явно противоречит базовой правовой норме "закон обратной силы не имеет".

Болгария и Австрия блокировали, Румыния дала делу ход

Так что в случае принятия такой поправки "Газпром" как поставщик газа лишится права владеть компанией Nord Stream 2 и трубопроводом "Северный поток - 2". Это поставит под сомнение весь проект (хотя и не исключает завершение строительства, к примеру, другой российской компанией).

В Европейском парламенте идею одобрили еще в марте 2018 года, однако на уровне профильных министров стран-членов ЕС дело застопорилось. Это объясняется тем, что повестку дня их заседаний формирует государство, председательствующее в данный момент в Совете ЕС. В 2018 году это были Болгария и Австрия, имеющие весьма тесные отношения с Россией, особенно в газовой сфере. Поэтому они практически блокировали дальнейшее продвижение проекта директивы.

Однако с 1 января 2019 года председательство в Совете ЕС на полгода получила Румыния, и она сразу же дала делу ход. Уже 9 января Бухарест предложил свое видение документа и возможные компромиссы, 15 января вопрос обсудили на уровне рабочей группы в Совете ЕС, а затем назначили на 8 февраля обсуждение на уровне постоянных представителей стран-членов Евросоюза.

Париж меняет позицию по Третьему энергопакету

До сих пор расклад сил был таков. За изменение Третьего энергопакета и тем самым против "Северного потока - 2" готовы голосовать, в частности, Польша и целый ряд других восточноевропейских государств, по предварительным оценкам их не менее 12 (из пока еще 28 членов ЕС включая Великобританию). Против поправок и тем самым фактически за трубопровод выступают, в частности, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция, Кипр.

Считалось, что позицию Германии поддержит и Франция. Не только из-за особой политической близости Берлина и Парижа, но и потому, что в реализации проекта "Северный поток - 2" участвует французская энергетическая компания Engie, совладельцем которой является правительство Франции.

Тем неожиданней изменение французской позиции. "Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинять ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил немецкой газете Süddeutsche Zeitung источник во французском правительстве.

Переход Парижа в лагерь противников "Северного потока - 2" может иметь решающее значение, поскольку при принятии решений на уровне министров в Брюсселе учитывают не только голоса самих стран-членов ЕС, но и число проживающих в них жителей. Без Франции с ее почти 70-миллионным населением Германии будет трудно заблокировать принятие решения о внесении поправок в Третий энергопакет.