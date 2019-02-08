Отличный день для норвежцев, хороший день для эстонцев

Мужчины бежали вместо 20 километров 15, а штрафное время за промах составляло всего 45 секунд вместо положенных 60. В таких условиях норвежцам досталась двойная победа: в придачу к Бо второе место занял Ветле Шостад Кристиансен. Тройку призеров замкнул Александр Логинов из России. 10 секунд до подиума не хватило еще одному норвежцу, Ларсу Хельге Биркеланду. Два эстонских биатлониста, Калев Эрмитс и Роланд Лессинг пополнили эстонскую очковую копилку: Эрмитс 38-й, Лессинг 30-й.

У женщин победу праздновала Тириль Экхофф, опередившая сенсацию этапа в Антерсельве, чешку Маркету Давидову, итальянка Лиза Витоцци заняла третье место. Регина Оя в этой гонке показала лучший результат сезона среди эстонских биатлонистов и забралась на самое высокое место в карьере, чуть не дотянув до топ-20. В Канаде Оя заняла 23-е место. В очковую зону попала также и Туули Томингас с 38-м результатом. Йоханна Талихярм показала 44-й результат.