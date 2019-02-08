Футбол в тюрьме в честь дня святого Валентина

«Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день.

Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет.

А руководство ФСИН полностью поддерживают такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение.

Кокорин пока письменное согласие на участие не дал. Его адвокаты считают, что это для него не очень хорошо. Мамаев дал письменное согласие. Сказал, что хочет сыграть и популяризировать спорт. У Мамаева несколько составов есть. Будет играть с первой пятеркой, второй пятеркой против нескольких команд сотрудников «Бутырки».

Может, будут играть не только сотрудники «Бутырки», потому что даже из центрального аппарата сотрудники подходят, заявлений тьма», – сказал Максименко.

У Мамаева будет игровая форма с его фамилией на спине. Во ФСИН пообещали записать матч на видео, но не исключили, что трансляцию может организовать один из телеканалов.