Полиция и налоговики конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров алкоголя

Согласно Закону об алкоголе, самогоноварение и разлив алкоголя по бутылкам для личного пользования в Эстонии запрещены. Например, народность сету уже в течение многих лет борется за то, чтобы отвоевать себе право изготавливать национальный напиток, однако конфискованный на Сааремаа самогон не имел ничего общего с традициями, пишет rus.err.ee.