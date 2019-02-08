Пт, 8.02.2019
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  • Полиция и налоговики конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров алкоголя

Полиция и налоговики конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров алкоголя

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Самогонный аппарат.

ФОТО: Департамент полиции

Налогово-таможенный департамент вместе с полицией в ходе рейда по Сааремаа конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров готового алкоголя.

Согласно Закону об алкоголе, самогоноварение и разлив алкоголя по бутылкам для личного пользования в Эстонии запрещены. Например, народность сету уже в течение многих лет борется за то, чтобы отвоевать себе право изготавливать национальный напиток, однако конфискованный на Сааремаа самогон не имел ничего общего с традициями, пишет rus.err.ee.

К тому же закон четко говорит, что владение самогонным аппаратом в Эстонии противозаконно, а штраф за его хранение составляет 800 евро.

В прошлом году на границе с Россией было задержано около 40 единиц такого оборудования. 

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