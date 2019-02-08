Полиция и налоговики конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров алкоголя

Налогово-таможенный департамент вместе с полицией в ходе рейда по Сааремаа конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров готового алкоголя.
Согласно Закону об алкоголе, самогоноварение и разлив алкоголя по бутылкам для личного пользования в Эстонии запрещены. Например, народность сету уже в течение многих лет борется за то, чтобы отвоевать себе право изготавливать национальный напиток, однако конфискованный на Сааремаа самогон не имел ничего общего с традициями, пишет rus.err.ee.
К тому же закон четко говорит, что владение самогонным аппаратом в Эстонии противозаконно, а штраф за его хранение составляет 800 евро.
В прошлом году на границе с Россией было задержано около 40 единиц такого оборудования.