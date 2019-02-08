Умер актер Сергей Юрский

"Сергей Юрьевич скончался в Москве несколько часов назад, - сказала дочь артиста в пятницу утром "Интерфаксу". - Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официального заключения". Церемония прощания с актером состоится в Театре имени Моссовета. Дата похорон пока не называлась.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после третьего курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского, и в 1957 году был приглашен в Большой драматический театр имени М. Горького.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же С. Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М.Булгакову.

Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотой теленок" (1968).

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".