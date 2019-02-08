Экс-начальник охраны партии Макрона заподозрен в работе на олигарха из РФ

Эту информацию, обнародованную интернет-порталом Mediapart, подтвердила агентству AFP в четверг, 7 февраля, французская прокуратура.

По данным Mediapart, принадлежащая Кразу компания Mars заключила с Махмудовым договор об оказании услуг в области безопасности. В частности, в июне прошлого года Краз получил от россиянина 294 тысячи евро за охрану недвижимости в Монако, принадлежащей олигарху и его родственникам.

В переговорах о заключении контракта участвовал Александр Беналля, являвшийся в то время советником Макрона по безопасности. В июле 2018 года Беналля и Краз были уволены и взяты под стражу после публикации в газете Le Monde видеозаписи с первомайской демонстрации в Париже, на которой оба наносят побои демонстрантам.

Махмудов фигурировал в деле о "русской мафии"в Испании

Имя олигарха фигурировало в документах испанской прокуратуры по делу о "русской мафии". По версии следствия, санкт-петербургский предприниматель Геннадий Петров и его ближайшее окружение с конца 1990-х годов отмывали в Испании деньги, полученные в России преступным путем, пишет DW.com.