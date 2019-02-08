Полиция редко пользуется электрошокерами

Инструктор по спецподготовке Лыунаской префектуры Сийм Сибритс объяснил, что в ночь на 2 февраля полиция получила вызов в квартиру дома, расположенного на тартуской улице Ляэне, где между хозяином квартиры и гостями вспыхнула ссора. На сообщение отреагировал полицейский патруль, который попросил гостей покинуть квартиру. Они продолжали кричать, но все же покинули дом в сопровождении полицейских.

На улице ситуация вновь обострилась: трое пьяных мужчин стали агрессивными, продолжили скандалить, напали на полицейских и ударили одного из них ногой по голове. Было вызвано подкрепление.

Полицейским пришлось применить тазер против 24-летнего дебошира, а для того, чтобы остановить его 42-летнего и 36-летнего приятелей – перечный газ. В результате нарушители были задержаны. Вызванные на подмогу патрули – четыре экипажа – оказались на месте в считанные минуты.

Медики осмотрели получившего травму полицейского и троих задержанных. Полицейский пострадал незначительно и продолжил нести службу, трое подозреваемых в совершении преступления травм не получили и были доставлены в арестный дом. До этого происшествия применить электрошокер пришлось в Валгамаа: против человека, который размахивал ножом и был опасен и для себя самого.

Также тазер использовали в Таллинне, чтобы остановить дебоширившего мужчину, а также для спасения женщины, на которую напала ее собственная собака. Пожилая дама все же умерла позже в больнице.

Электрошокером убить нельзя

По словам Сибритса, тазер, или электрошоковое оружие, безопаснее других, находящихся на вооружении полиции средств.

«Например, телескопической дубинкой можно сломать кости, перечный газ вызывает жгучую боль, а огнестрельное оружие – тяжелейшие ранения», - сказал Сибритс. Кроме того, газ влияет не на всех одинаково: человек в состоянии наркотического опьянения переносит газ лучше, чем трезвый. А тазер влияет на всех людей одинаково.

Об электрошокерах распространяются слухи, что они могут быть смертельно опасными для людей с болезнями сердца и сердечными стимуляторами. «Ни одно исследование этого не подтвердило», - сказал Сибритс.

Сила тока электрошокера маленькая – 0,0012 ампер, но напряжение увеличено до 50 000 вольт. «Сила тока настолько мала, что он ни на кого не оказывает устойчивого негативного влияния», - сказал инструктор.

Сибритс испытал на себе, какие ощущения вызывает тазер. Он утверждает, что это не больно, скорее неприятно: «Все тело сводит судорогой и совершенно ничего невозможно сделать в этот момент».

Оценивается ситуация

В тазере есть лазерные прицелы, которые позволяют и в темное время суток определить место, куда направить лучи. То, какое оружие использовать для воспрепятствования нападению, зависит от конкретной ситуации.

«Полицейский в любом случае должен быть готов перейти с одного оружия на другое, если при помощи первого ситуацию не решить. Главное – быстро остановить нападение и избежать тяжелых последствий», - объяснил Сийм Сибритс.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что хотя тазеры есть у каждого экипажа, это не означает, что полицейские пользуются ими при каждой возможности.