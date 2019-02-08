В ОБСЕ осудили Киев за отказ пускать российских наблюдателей на выборы

Как отметила директор БДИПЧ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в какой это разрешено законом.

Глава БДИПЧ напомнила, что наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

Рада не пустила на выборы граждан страны-агрессора

В письме, направленном в МИД Украины, Гисладоттир также выразила глубокое разочарование в связи с принятием Верховной радой закона, который запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами в Украине, пишет DW.com.

Верховная рада Украины 7 февраля приняла закон, запрещающий гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта принимать участие в наблюдения за выборами всех уровней в Украине. Под страной-агрессором украинское законодательство понимает Россию.