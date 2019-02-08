В Таллинне восстановлен график движения еще на двух автобусных линиях

«Сейчас в часы пик по утрам и вечерам одновременно отправляются 380 автобусов, к которым сегодня добавились еще четыре, но мы прилагаем усилия, чтобы восстановить в полном объеме тот график, который был до 1 февраля, что означает 414 отправлений», - сказал председатель правления Таллиннского городского транспорта Денис Бородич. - Надеемся не позднее конца марта полностью восстановить обычный график движения, а потом за счет автобусов, которые поступят в рамках новых поставок, мы сможем сделать график даже более плотным, чем до 1 февраля».

По словам Бородича, успешно прошел и наем дополнительного персонала. По его словам, сегодня водители автобусов и технический персонал работают еще с повышенной нагрузкой, но уже удалось нанять около половины необходимых водителей, что позволит уже в ближайшее будущее нормализовать ситуацию.

«Также я хочу поблагодарить всех пассажиров за понимание и терпение в этот напряженный период», - сказал Денис Бородич, по словам которого большая часть работы на сегодня уже сделана. - Теперь мы постоянно отслеживаем ситуацию и время от времени уплотняем графики, чтобы обеспечить слаженное обслуживание всех линий».

Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти здесь. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.