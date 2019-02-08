Франция отозвала своего посла из Италии

Франция в четверг, 7 февраля, отозвала своего посла из Италии для консультаций. Недавние действия официального Рима являются неприемлемой провокацией и демонстрируют нехватку уважения между демократическими и свободно избранными правительствами, подчеркивается в заявлении французского МИДа.
Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов". В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами". Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения.
Франция уже несколько месяцев выступает объектом повторяющихся обвинений, безосновательных нападок и возмутительных замечаний, подчеркивает французский МИД. Ведомство отмечает, что подобные атаки являются беспрецедентными с момента окончания Второй мировой войны. Париж призвал Рим принять меры, чтобы восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении.
В свою очередь министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил тесную дружбу двух народов. Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент не станут обузой для прочных отношений Рима и Парижа, заявил дипломат.
Акции "желтых жилетов" проходят с ноября
Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.