Франция отозвала своего посла из Италии

Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов". В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами". Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения.

Франция уже несколько месяцев выступает объектом повторяющихся обвинений, безосновательных нападок и возмутительных замечаний, подчеркивает французский МИД. Ведомство отмечает, что подобные атаки являются беспрецедентными с момента окончания Второй мировой войны. Париж призвал Рим принять меры, чтобы восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил тесную дружбу двух народов. Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент не станут обузой для прочных отношений Рима и Парижа, заявил дипломат.

Акции "желтых жилетов" проходят с ноября