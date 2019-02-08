Настоящее итальянское солнце на улице Виру

La Vita Bella ждет как преданных поклонников итальянской кухни, так и гостей, которые хотят чего-нибудь выпить или заказать чашку кофе. Меню с по-итальянски чистыми и простыми вкусами очень богато и полно сюрпризов, и, разумеется, не обошлось и без пиццы, пасты, ризотто и средиземноморских даров моря.

За вкусовые впечатления отвечает профессиональный итальянский шеф-повар, он привнес в Эстонию истинный итальянский гастрономический опыт и обучил тамошним канонам всю команду. Кроме того, в кухне ресторана готовят мастера по приготовлению гриля, пиццы и гурмэ-повар, чье мастерство на открытой кухне могут оценить все. Каждый день команда поваров добавляет в меню то, что делает особенным именно этот день. И, конечно, у La Vita Bella есть одно правило – шеф-повар никогда не вынесет из кухни блюдо, которым он не готов насладиться сам.

Рука об руку с опытной командой поваров в ресторане работает великолепный сомелье, который порекомендует к меню лучшие вина, и искусные мастера по приготовлению коктейлей. Последние смешивают как классические, так и современные и приятно освежающие коктейли.

Ресторан La Vita Bella можно арендовать для проведения дней рождения, свадеб, конференций и других знаменательных событий. Уютный ресторан рассчитан на 80 гостей.

С 12 до 16 часов по рабочим дням предлагается обеденный буфет, он стоит начиная от 5.90, по воскресеньям в то же время – бранч.