Пт, 8.02.2019
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  • Великая троица: Месси, Роналду и Гризманн заработали больше всех

Великая троица: Месси, Роналду и Гризманн заработали больше всех

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Lionel Messi sahistas kaks korda Valencia väravavõrku, kuid Barcelona võiduks sellest ei piisanud.

ФОТО: Carlos Sanchez Martinez / ZUMAPRESS.com

Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в пяти главных европейских чемпионатах. Возглавил список нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получает € 8,3 млн в месяц до вычета налогов.

Следом идет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, оклад которого почти в два раза меньше, чем у аргентинца, – € 4,7 млн. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (€ 3,3 млн). Лучший молодой футболист Европы форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе располагается лишь на девятой строчке (€ 1,73 млн).

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») – € 8,3 млн

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – € 4,7 млн

3. Антуан Гризманн («Атлетико») – € 3,3 млн

4. Неймар («ПСЖ») – € 3,06 млн

5. Луис Суарес («Барселона») – € 2,9 млн

6. Гарет Бэйл («Реал») – € 2,5 млн

7. Филиппе Коутиньо («Барселона») – € 2,3 млн

8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – € 2,28 млн

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 1,73 млн

10. Месут Озил («Арсенал») – € 1,6 млн.

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