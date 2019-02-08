Великая троица: Месси, Роналду и Гризманн заработали больше всех

Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в пяти главных европейских чемпионатах. Возглавил список нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получает € 8,3 млн в месяц до вычета налогов.
Следом идет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, оклад которого почти в два раза меньше, чем у аргентинца, – € 4,7 млн. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (€ 3,3 млн). Лучший молодой футболист Европы форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе располагается лишь на девятой строчке (€ 1,73 млн).
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона») – € 8,3 млн
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – € 4,7 млн
3. Антуан Гризманн («Атлетико») – € 3,3 млн
4. Неймар («ПСЖ») – € 3,06 млн
5. Луис Суарес («Барселона») – € 2,9 млн
6. Гарет Бэйл («Реал») – € 2,5 млн
7. Филиппе Коутиньо («Барселона») – € 2,3 млн
8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – € 2,28 млн
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 1,73 млн
10. Месут Озил («Арсенал») – € 1,6 млн.