Великая троица: Месси, Роналду и Гризманн заработали больше всех

Следом идет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, оклад которого почти в два раза меньше, чем у аргентинца, – € 4,7 млн. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (€ 3,3 млн). Лучший молодой футболист Европы форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе располагается лишь на девятой строчке (€ 1,73 млн).