Бывшего технического директора PERH будут судить

Государственная прокуратура направила в суд дело бывшего технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милля, обвиняемого в получении взятки в размере десятков тысяч евро.
Госпрокуратура обвиняет Милля в получении взятки в крупном размере, нарушении правил проведения государственных тендеров, в подделке документов, использовании поддельных документов и в отмывании денег, передает Rus.ERR.
В период с 2009 по 2017 год он занимал пост технического директора PERH и входил в комиссию, занимающуюся госзаказом на проведение строительных работ в больнице.
Согласно обвинению, Милль за взятку гарантировал участвующим в гостендере компаниям ряд преимуществ. Общая стоимость тендеров на проектирование и строительство превышала 10 млн евро.