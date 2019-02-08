Бывшего технического директора PERH будут судить

Госпрокуратура обвиняет Милля в получении взятки в крупном размере, нарушении правил проведения государственных тендеров, в подделке документов, использовании поддельных документов и в отмывании денег, передает Rus.ERR.

В период с 2009 по 2017 год он занимал пост технического директора PERH и входил в комиссию, занимающуюся госзаказом на проведение строительных работ в больнице.