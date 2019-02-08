Пт, 8.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Бывшего технического директора PERH будут судить

Бывшего технического директора PERH будут судить

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Судейский молоточек.

ФОТО: SCANPIX

Государственная прокуратура направила в суд дело бывшего технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милля, обвиняемого в получении взятки в размере десятков тысяч евро.

Госпрокуратура обвиняет Милля в получении взятки в крупном размере, нарушении правил проведения государственных тендеров, в подделке документов, использовании поддельных документов и в отмывании денег, передает Rus.ERR.

В период с 2009 по 2017 год он занимал пост технического директора PERH и входил в комиссию, занимающуюся госзаказом на проведение строительных работ в больнице.

Согласно обвинению, Милль за взятку гарантировал участвующим в гостендере компаниям ряд преимуществ. Общая стоимость тендеров на проектирование и строительство превышала 10 млн евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ