Гражданство для абхазской эстонки. Часть третья

Канцлер юстиции Юлле Мадизе советует Департаменту полиции и погранохраны продлить эстонский паспорт учительнице из Абхазии Ильме Кренстрем, пишет Postimees.
Сегодня утром учитель родного языка молодых абхазских эстонцев Ильма Кренстрем возвращается к своим ученикам в состоянии полной неопределенности: она не знает, сможет ли вернуться в свой ныммеский дом со своим эстонским паспортом. В соответствии со сценарием Департамента полиции, возвращение будет непростым, поскольку 18 февраля чиновники хотят лишить Ильму эстонского гражданства.
«Я устала от всего этого. Я устала воевать с этими мельницами», - пожаловалась вчера вечером Ильма, которой в этом году исполнится 79 лет, пакуя чемоданы перед отъездом в абхазскую деревню Сальме, где она работает учителем эстонского языка. Здоровье больше не позволяет ей занимать работать учителем, к тому же на ее самочувствие повлиял и продолжающийся уже четыре года спор с Департаментом полиции и погранохраны о том, есть ли у Ильмы право считать себя гражданкой Эстонии или нет.
Бесконечный День сурка
Борьба за право быть гражданской Эстонии преподававшей более 20 лет в Абхазии эстонский язык и ставшей в прошлом году номинантом учительской премии за дело жизни Ильмы напоминает фильм "День сурка": спустя какое-то время Департамент полиции и погранохраны отправляет ей письма с угрозой отнять гражданство, после чего Министерство внутренних дел под давлением общественности приказывает все же продлить срок действия паспорта. Проходит пара лет - и все повторяется. В этом году мы добрались до третьей части сериала «Ильма с паспортом или без». Общественности интересно сопереживать, политикам удобно раздавать обещания, чиновникам приятно посмеиваться в кулак, а за все это своим здоровьем и нервами платит вернувшаяся недавно с тяжелой операции Ильма.
Уставшая от постоянного стресса, связанного с гражданством, Ильма решила, что нынешний учебный год станет для нее в Сальме последним. Вчера вечером, пакуя вещи, она спланировала, что вернется в Эстонию не позднее 29 мая, когда ее эстонский паспорт уже утратит срок действия.
«Для меня неприемлемо оставить детей на полгода без уроков», - сказала Ильма. Ее возвращения ждут десять детей с эстонскими корнями и пять армянских детей, которые тоже учат эстонский язык. Некоторые из них уже неплохо понимают по-эстонски! «Часть из них большие молодцы и умницы», - хвалит их учительница.
Для эстонских чиновников миссия Ильмы – не аргумент. Точно так же Департамент полиции и погранохраны уже несколько лет не хочет учесть, что в действительности родившаяся в 1940 году в Сальме Ильма Кренстрем является гражданкой Эстонии по рождению. А точнее, департамент отказывается признавать, что дед Ильмы Йоозеп Крестрем (Krönström), живший в Абхазии в деревне Сальме, выполнил все условия для получения эстонского гражданства в порядке оптации после заключения Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией в 1920 году и получения свидетельства о гражданстве в апреле 1921 года.
У родившейся в 1940 году в Сальме и переехавшей в возрасте 18 лет в Эстонию Ильмы Кренстрем сейчас эстонское гражданство, полученное в порядке натурализации, которое оно приобрела через замужество с гражданином Эстонии по рождению. В отличие от граждан по рождению, натурализованным гражданам Эстонии запрещено иметь гражданство какой-то другой страны. Но у Ильмы Кренстрем есть российский иностранный паспорт, без которого в абхазской деревне Сальме практически невозможно жить. В январе этого года Департамент полиции и погранохраны в третий раз поставил Ильму перед выбором: отказываетесь от российского паспорта, или 18 февраля отнимем у вас эстонский паспорт.
Должна сообщить о желании отказаться
«Она не должна к этому времени быть освобождена от гражданства Российской Федерации, но важно, чтобы она официально объявила о таком желании, - сказала вчера пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Туули Хярсон. – На данный момент нам неизвестно, что она начала процесс отказа от российского гражданства, но у нее еще есть время сообщить об этом».
Два предыдущих раза, в 2016 и 2017 годах, департамент временно продлевал гражданство Ильмы. На этой неделе канцлер юстиции Юлле Мадизе направила законному представителю учительницы письмо, в котором четко указала, что Департамент полиции и погранохраны и теперь должен был бы продлить ее паспорт: «В вопросе гражданства наследников оптантов царит полная неразбериха, и Департамент полиции и погранохраны, опираясь на установленные исторические данные, должен снова оценить правомерность прежней административной практики. /…/ До сих пор неясно, является ли [Кренстрем] гражданкой Эстонии. Государство не может ухудшать правовое состояние человека до тех пор, пока правовой статус наследников оптантов не получил четкого правового решения. Поэтому Департамент полиции и погранохраны должен выдать Ильме Кренстрем новые удостоверяющие личность документы гражданки Эстонии».
В паспортном сериале учительницы Ильмы явно нужно ждать и четвертой части: «Я проживу еще пару лет, и опять у меня начнут рвать клочья из хвоста». Ильма добавила, что она не утратила надежды на то, что - в отличие от чиновников - политики поймут положение абхазских эстонцев и примут нужные поправки к законам: «Верю, что справедливость когда-нибудь восторжествует».