Гражданство для абхазской эстонки. Часть третья

Сегодня утром учитель родного языка молодых абхазских эстонцев Ильма Кренстрем возвращается к своим ученикам в состоянии полной неопределенности: она не знает, сможет ли вернуться в свой ныммеский дом со своим эстонским паспортом. В соответствии со сценарием Департамента полиции, возвращение будет непростым, поскольку 18 февраля чиновники хотят лишить Ильму эстонского гражданства.

«Я устала от всего этого. Я устала воевать с этими мельницами», - пожаловалась вчера вечером Ильма, которой в этом году исполнится 79 лет, пакуя чемоданы перед отъездом в абхазскую деревню Сальме, где она работает учителем эстонского языка. Здоровье больше не позволяет ей занимать работать учителем, к тому же на ее самочувствие повлиял и продолжающийся уже четыре года спор с Департаментом полиции и погранохраны о том, есть ли у Ильмы право считать себя гражданкой Эстонии или нет.

Бесконечный День сурка

Борьба за право быть гражданской Эстонии преподававшей более 20 лет в Абхазии эстонский язык и ставшей в прошлом году номинантом учительской премии за дело жизни Ильмы напоминает фильм "День сурка": спустя какое-то время Департамент полиции и погранохраны отправляет ей письма с угрозой отнять гражданство, после чего Министерство внутренних дел под давлением общественности приказывает все же продлить срок действия паспорта. Проходит пара лет - и все повторяется. В этом году мы добрались до третьей части сериала «Ильма с паспортом или без». Общественности интересно сопереживать, политикам удобно раздавать обещания, чиновникам приятно посмеиваться в кулак, а за все это своим здоровьем и нервами платит вернувшаяся недавно с тяжелой операции Ильма.

Уставшая от постоянного стресса, связанного с гражданством, Ильма решила, что нынешний учебный год станет для нее в Сальме последним. Вчера вечером, пакуя вещи, она спланировала, что вернется в Эстонию не позднее 29 мая, когда ее эстонский паспорт уже утратит срок действия.

«Для меня неприемлемо оставить детей на полгода без уроков», - сказала Ильма. Ее возвращения ждут десять детей с эстонскими корнями и пять армянских детей, которые тоже учат эстонский язык. Некоторые из них уже неплохо понимают по-эстонски! «Часть из них большие молодцы и умницы», - хвалит их учительница.

Для эстонских чиновников миссия Ильмы – не аргумент. Точно так же Департамент полиции и погранохраны уже несколько лет не хочет учесть, что в действительности родившаяся в 1940 году в Сальме Ильма Кренстрем является гражданкой Эстонии по рождению. А точнее, департамент отказывается признавать, что дед Ильмы Йоозеп Крестрем (Krönström), живший в Абхазии в деревне Сальме, выполнил все условия для получения эстонского гражданства в порядке оптации после заключения Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией в 1920 году и получения свидетельства о гражданстве в апреле 1921 года.