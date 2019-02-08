Пассажирский самолет в московском аэропорту врезался в фонарный столб

По ее словам, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

По данным агентства «Москва», самолет при рулении задел мачту освещения. Всех пассажиров доставили в терминал.

Позже представитель (ММСУТ) заявил, что столкновение произошло по причине потери пилотом управления из-за льда на рулежный дорожке.

Как сообщили представители аэропорта Домодедово, при рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения.