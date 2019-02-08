Пассажирский самолет в московском аэропорту врезался в фонарный столб

Самолет с пассажирами врезался в фонарный столб в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета Лариса Марковец.
По ее словам, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
По данным агентства «Москва», самолет при рулении задел мачту освещения. Всех пассажиров доставили в терминал.
Позже представитель (ММСУТ) заявил, что столкновение произошло по причине потери пилотом управления из-за льда на рулежный дорожке.
Как сообщили представители аэропорта Домодедово, при рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения.
"Пострадавших нет. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. Причины инцидента установит комиссия", - сообщила пресс-служба аэропорта.