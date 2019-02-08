С российского спорта сняли санкции

«ПКР выполнил 69 из 70 критериев для восстановления в правах. Рабочая группа МПК сообщила, что единственным невыполненным условием стало признание данных из доклада Ричарда Макларена

Российские спортсмены являются и будут являться самыми проверяемыми в Паралимпийском движении.

Российские паралимпийцы смогут принять участие под своим флагом в Играх в Токио и Пекине. Мы опубликуем все критерии для участников 15 марта», — сообщил Парсонс.

В ближайшее время МПК представит новые критерии, которые ПКР нужно выполнить для сохранения статуса условно восстановленного.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.