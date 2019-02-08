С российского спорта сняли санкции

Международный паралимпийский комитет принял решение условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России до 15 марта 2019 года. Об этом объявил президент МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции организации в Бонне.
«ПКР выполнил 69 из 70 критериев для восстановления в правах. Рабочая группа МПК сообщила, что единственным невыполненным условием стало признание данных из доклада Ричарда Макларена
Российские спортсмены являются и будут являться самыми проверяемыми в Паралимпийском движении.
Российские паралимпийцы смогут принять участие под своим флагом в Играх в Токио и Пекине. Мы опубликуем все критерии для участников 15 марта», — сообщил Парсонс.
В ближайшее время МПК представит новые критерии, которые ПКР нужно выполнить для сохранения статуса условно восстановленного.
Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.
Вопрос восстановления статуса ПКР был рассмотрен 26-27 января на заседании исполкома МПК. Последним условием для восстановления ПКР было сохранение соответствия РУСАДА статусу ВАДА. ВАДА приняло решение не лишать РУСАДА соответствия кодексу организации.