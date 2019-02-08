Недвижимость: для застройщиков-любителей настали трудные времена

В условиях острой конкуренции на рынке жилья не остается места для девелоперов-любителей, поскольку проекты, нацеленные на быстрое получение прибыли, уже не получают кредитов от банков, да и опытным застройщикам все чаще приходится доказывать свой высокий уровень и надежность.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что у застройщиков, которые не думают о благополучии и комфорте покупателей, уже не остается возможностей выходить на рынок на разумных условиях. «Условия конкуренции достаточно жесткие, и если девелоперы во имя экономии не включают в проект здания балконы или кладовые, используют расточительное и неразумное пространственное решение или их проект не соответствует покупательной способности региона, а ценообразование оформлено неадекватно, то с подобным проектом не желают связываться ни банки, ни инвесторы, на бюро недвижимости», – объяснил Сооман.
«В Харьюмаа в настоящее время на продажу выставлено 2500 новых квартир в общей сложности в 123 проектах жилой застройки, и в целом можно сказать, что десятая часть из них – это благодаря тем или иным невероятным уловкам некогда получившие финансирование непрофессиональные застройщики, продажа объектов которых сегодня практически полностью застопорилась, и для ее обеспечения девелоперы подобного уровня должны реально поступиться ценой», – прогнозирует Сооман.