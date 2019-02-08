Недвижимость: для застройщиков-любителей настали трудные времена

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что у застройщиков, которые не думают о благополучии и комфорте покупателей, уже не остается возможностей выходить на рынок на разумных условиях. «Условия конкуренции достаточно жесткие, и если девелоперы во имя экономии не включают в проект здания балконы или кладовые, используют расточительное и неразумное пространственное решение или их проект не соответствует покупательной способности региона, а ценообразование оформлено неадекватно, то с подобным проектом не желают связываться ни банки, ни инвесторы, на бюро недвижимости», – объяснил Сооман.