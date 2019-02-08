Калле Кландорф о снежных завалах: «поколение снежинок» не знает, как взять в руки лопату и откопать свою машину

Вице-мэр Кландорф сказал «Актуальной камере, что, по его оценке, как на машине, так и на общественном транспорте передвигаться по городу удобно, обеспокоенность вызывают именно маленькие улицы и тротуары: «Будь то товарищество или частный дом - улицы и тротуары почищены очень неравномерно».

«Последний серьезный снегопад был в 2010 году, тогда люди справились сами. Я не хочу сказать чего-то плохого, но у нас, к сожалению, выросло "поколение снежинок", то есть людей, которые не могут взять в руки лопату и откопать машину. Это, прежде всего, касается спальных районов, где мы не можем чистить», - добавил Кландорф.

Он продолжил, что поскольку снег больше некуда складывать, то, вероятно, снег начнут вывозить не только из центра, но и из других районов Таллинна, однако проблему неравномерно убранных тротуаров это не решит.