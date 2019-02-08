В ночь на субботу у Telia возникнут серьезные перебои

Количество услуг, в работе которых возможен сбой, может расшириться в ходе тестирования, но, по предварительным данным, на услуги звонков и интернет тесты повлиять не должны, и они будут работать в обычном режиме. Также восстановление некоторых услуг может занять продолжительный промежуток времени после окончания тестирования.