В ночь на субботу у Telia возникнут серьезные перебои

В ночь на 9 февраля (с пятницы на субботу) Telia будет проводить тестирование функциональной устойчивости своей сети, поэтому возникнут перебои в работе разных услуг, сообщило предприятие.
Перебои возникнут в таких услугах как, например, работе сайта компании, его э-магазина, самообслуживания, Online.ee, разных дополнительных ТВ услуг (запись, видеопрокат), мобильных парковках и мобильных платежах.
Количество услуг, в работе которых возможен сбой, может расшириться в ходе тестирования, но, по предварительным данным, на услуги звонков и интернет тесты повлиять не должны, и они будут работать в обычном режиме. Также восстановление некоторых услуг может занять продолжительный промежуток времени после окончания тестирования.
Цель тестирования функциональной устойчивости заключается в том, чтобы обеспечить клиентов услугами с лучшей работоспособностью. Работы производятся ночью, чтобы как можно меньше потревожить клиентов.
Telia благодарит за понимание и просит прощения за возможные неудобства.