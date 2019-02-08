Пт, 8.02.2019
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В ночь на субботу у Telia возникнут серьезные перебои

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Telia

ФОТО: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY

В ночь на 9 февраля (с пятницы на субботу) Telia будет проводить тестирование функциональной устойчивости своей сети, поэтому возникнут перебои в работе разных услуг, сообщило предприятие.

Перебои возникнут в таких услугах как, например, работе сайта компании, его э-магазина, самообслуживания, Online.ee, разных дополнительных ТВ услуг (запись, видеопрокат), мобильных парковках и мобильных платежах.

Количество услуг, в работе которых возможен сбой, может расшириться в ходе тестирования, но, по предварительным данным, на услуги звонков и интернет тесты повлиять не должны, и они будут работать в обычном режиме. Также восстановление некоторых услуг может занять продолжительный промежуток времени после окончания тестирования.

Цель тестирования функциональной устойчивости заключается в том, чтобы обеспечить клиентов услугами с лучшей работоспособностью. Работы производятся ночью, чтобы как можно меньше потревожить клиентов.

Telia благодарит за понимание и просит прощения за возможные неудобства.

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