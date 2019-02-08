Эстонские реалии: какие автоматические коробки передач требуют ремонта чаще всего?

По словам главы занимающегося ремонтом и обслуживанием автоматических коробок передач автосервиса Hõbenool Юргена Рийма, на эстонских дорогах преобладают автомобили, в которых используются автоматы старого типа. Причем большая часть данных КПП уже менялась на подержанные. «Перед покупкой конкретного автомобиля не помешает изучить его историю — как обслуживался, что с ним делали», - сказал Рийм.

Согласно собранным автомастерской за последние годы данным, чаще всего с неисправными коробками к ним приезжают автомобили Audi или Subaru. «Конечно, это не означает, что Audi или Subaru ненадежны, тут скорее вопрос в обслуживании и эксплуатации автомобиля, а также в его возрасте», - говорит специалист. В сравнительную таблицу вносили те марки автомобилей, которые обращались в Hõbenool с проблемами не менее десяти раз в год. Если говорить об общих цифрах, то ежегодно в автомастерскую обращается порядка четырех тысяч клиентов.

Как сказал Юрген Рийм, чаще всего проблемы с коробкой передач возникают по трем причинам. Во-первых, это состояние используемого в КПП масла (ATF). Его состояние в свою очередь зависит как от манеры вождения, возраста машины, пробега, так и от самого водителя. Как показывает практика и статистические данные, основной причиной поломок становится ненадлежащее обслуживание коробки передач. Конечно, существуют КПП, которые просто имеют конструктивные недочеты, но все же в большинстве случаев поломок можно избежать при своевременной замена масла и обслуживании.

Производители рекомендуют менять масло в коробках при следующих пробегах:

CVT до 60 000 км или до 8 лет;

DSG до 60 000 км или до 8 лет;

Обычный «автомат» (слабые КПП – в основном на переднеприводных машинах) 60 000 – 80 000 км или до 8 лет;

Обычный «автомат» (более прочне КПП – на заднеприводных и полноприводных машинах) 80 000 – 100 000 км или до 8 лет.

Во-вторых, свою лепту вносит и возраст автомобиля. Если посмотреть на статистические данные, то вывод напрашивается простой — чем старше автомобиль, тем больше вероятность того, что ему потребуется ремонт. Бывают и ситуации, когда владелец не готов платить за ремонт, поскольку его стоимость может превысить рыночную цену машины.

Серьезный вред коробке передач также наносит манера езды водителя.

В-третьих, по словам эксперта, существуют коробки передач, конструкция которых изначально была не самой удачной.

Например, если посмотреть на составленный Hõbenool график, можно увидеть, что в лидеры выбиваются автомобили марки Dodge. В автомастерской говорят, что это ожидаемо, поскольку производитель устанавливал на машины довольно проблемную КПП DCT450. Эту коробку можно отнести к числу низкокачественных. Если говорить о Dodge, то в 80 процентах случаев ремонт требуется модели Journey. Та же самая коробка передач устанавливалась на многие другие автомобили. Например, на многие модели Ford и Volvo, но в случае с этими марками статистика не такая печальная, поскольку на машины ставили КПП разных производителей.

В случае с Audi к числу проблемных КПП можно отнести старые вариаторы (Multironic), а также семиступенчатую DSG, используемую на трехлитровых дизельных двигателях.

У Subaru задают тон также вариаторные коробки передач, разработанные при участии фирмы LUK. Если говорить о BMW и Land Rover, на которых используются одни и те же КПП, то англичанин занимает более высокую строчку по той причине, что автомобили этой марки чаще используются в более сложных условиях.

В случае с Nissan больше всего хлопот доставляют вариаторные коробки передач. Автоматы также не очень ладят с внедорожниками этой марки. Как и у Audi c BMW, КПП Mercedes-Benz выходит из строя из-за неисправного подшипника скольжения и износа турбины.