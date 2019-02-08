Эстонские реалии: какие автоматические коробки передач требуют ремонта чаще всего?

Когда речь заходит о коробках передач, чаще всего автомобилисты делятся на два лагеря: первые считают, что с автоматом труднее чувствовать машину, а другие придерживаются мнения, что поездка на механике утомительна, пишет Tarbija.
По словам главы занимающегося ремонтом и обслуживанием автоматических коробок передач автосервиса Hõbenool Юргена Рийма, на эстонских дорогах преобладают автомобили, в которых используются автоматы старого типа. Причем большая часть данных КПП уже менялась на подержанные. «Перед покупкой конкретного автомобиля не помешает изучить его историю — как обслуживался, что с ним делали», - сказал Рийм.
Согласно собранным автомастерской за последние годы данным, чаще всего с неисправными коробками к ним приезжают автомобили Audi или Subaru. «Конечно, это не означает, что Audi или Subaru ненадежны, тут скорее вопрос в обслуживании и эксплуатации автомобиля, а также в его возрасте», - говорит специалист. В сравнительную таблицу вносили те марки автомобилей, которые обращались в Hõbenool с проблемами не менее десяти раз в год. Если говорить об общих цифрах, то ежегодно в автомастерскую обращается порядка четырех тысяч клиентов.
Как сказал Юрген Рийм, чаще всего проблемы с коробкой передач возникают по трем причинам. Во-первых, это состояние используемого в КПП масла (ATF). Его состояние в свою очередь зависит как от манеры вождения, возраста машины, пробега, так и от самого водителя. Как показывает практика и статистические данные, основной причиной поломок становится ненадлежащее обслуживание коробки передач. Конечно, существуют КПП, которые просто имеют конструктивные недочеты, но все же в большинстве случаев поломок можно избежать при своевременной замена масла и обслуживании.
Производители рекомендуют менять масло в коробках при следующих пробегах:
CVT до 60 000 км или до 8 лет;
DSG до 60 000 км или до 8 лет;
Обычный «автомат» (слабые КПП – в основном на переднеприводных машинах) 60 000 – 80 000 км или до 8 лет;
Обычный «автомат» (более прочне КПП – на заднеприводных и полноприводных машинах) 80 000 – 100 000 км или до 8 лет.
Во-вторых, свою лепту вносит и возраст автомобиля. Если посмотреть на статистические данные, то вывод напрашивается простой — чем старше автомобиль, тем больше вероятность того, что ему потребуется ремонт. Бывают и ситуации, когда владелец не готов платить за ремонт, поскольку его стоимость может превысить рыночную цену машины.
Серьезный вред коробке передач также наносит манера езды водителя.
В-третьих, по словам эксперта, существуют коробки передач, конструкция которых изначально была не самой удачной.
Например, если посмотреть на составленный Hõbenool график, можно увидеть, что в лидеры выбиваются автомобили марки Dodge. В автомастерской говорят, что это ожидаемо, поскольку производитель устанавливал на машины довольно проблемную КПП DCT450. Эту коробку можно отнести к числу низкокачественных. Если говорить о Dodge, то в 80 процентах случаев ремонт требуется модели Journey. Та же самая коробка передач устанавливалась на многие другие автомобили. Например, на многие модели Ford и Volvo, но в случае с этими марками статистика не такая печальная, поскольку на машины ставили КПП разных производителей.
В случае с Audi к числу проблемных КПП можно отнести старые вариаторы (Multironic), а также семиступенчатую DSG, используемую на трехлитровых дизельных двигателях.
У Subaru задают тон также вариаторные коробки передач, разработанные при участии фирмы LUK. Если говорить о BMW и Land Rover, на которых используются одни и те же КПП, то англичанин занимает более высокую строчку по той причине, что автомобили этой марки чаще используются в более сложных условиях.
В случае с Nissan больше всего хлопот доставляют вариаторные коробки передач. Автоматы также не очень ладят с внедорожниками этой марки. Как и у Audi c BMW, КПП Mercedes-Benz выходит из строя из-за неисправного подшипника скольжения и износа турбины.
При своевременном обслуживании большинство коробок передач будет работать без поломок. Конечно, есть исключения, где срок службы практически не зависит от водителя. Например, не может похвастаться надежностью автоматическая КПП, устанавливаемая на трехлитровые дизельные Audi. Из строя выходит вал КПП. Обладатели Volvo, Ford и Dodge вынуждены нередко ремонтировать коробку Powershif, имеющую слабую конструкцию. Проблемы с КПП могут возникать и по вине вышедших из строя радиаторов охлаждения.